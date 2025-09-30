Астрономы впервые увидели невидимую струю первой сфотографированной черной дыры (фото)

Из сверхмассивной черной дыры М87*, которая находится в центре галактики М87 на расстоянии примерно 54 млн световых лет от нас, вырывается мощная струя чрезвычайно горячей плазмы. Эта струя давно известна астрономам, но теперь они смогли увидеть ее в мельчайших подробностях.

Астрономы впервые увидели струю черной дыры М87* в 1918 году. Эта струя состоит из очень горячей плазмы, которая вырывается из черной дыры из-за того, что часть материи, попадающей в черную дыру не поглощается последней. Хотя ученые давно изучают эту струю, только сейчас, с помощью космического телескопа Уэбб они смогли рассмотреть ее детально и впервые увидели почти невидимую вторую струю. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет New Scientist.

Первой черной дырой, изображение которой было получено напрямую, стала сверхмассивная черная дыра М87*, которая находится в центре галактики М87. Эта фотография была опубликована в 2019 году. Эта черная дыра настолько активно поглощает материю, что часть ее в виде очень горячей плазмы вырывается в космос.

Струю черной дыры М87* астрономы изучали с помощью разных телескопов, и она считается наиболее изученным выбросом плазмы из черной дыры. Но многие особенности струи этой черной дыры до сих пор не поддаются объяснению. Например, ученые не могут объяснить нескольких ярких светящихся участков в струе, а также более темные участки в форме спирали.

Предполагается, что эти особенности, вероятно вызваны перефокусировкой струи или рекомбинацией различных нитей плазмы при столкновении с более плотной газовой областью вокруг черной дыры. Но основные механизмы остаются загадкой.

Теперь астрономы с помощью космического телескопа Уэбб более подробно изучили струю черной дыры М87*, в частности ее хорошо известные яркие участки. Также астрономы смогли увидеть почти невидимую вторую струю черной дыры, которая вырывается с ее обратной стороны в противоположном направлении, чем более известная струя.

Первая яркая точка в струе, названная "Космический телескоп Хаббл-1", в честь обсерватории, которая ее обнаружила, предположительно, вызвана сжатием струи при переходе в область с более высоким давлением. Это похоже на яркие ромбовидные структуры, наблюдаемые в выхлопе ракетного двигателя.

Астрономы также смогли увидеть конец другой, противоположной струи черной дыры, которые очень сложно увидеть. Поскольку струя удаляется от нас со скоростью, близкой к скорости света, специальная теория относительности Эйнштейна подразумевает, что она будет казаться гораздо более тусклой, чем есть на самом деле. Но когда струя попадает в другую газовую область с другим давлением, то она становиться видимой.

Новое исследование помогло определить примерный край пузыря из материи, который окружает черную дыру М87*. Это удалось сделать благодаря наблюдением за концами двух струй черной дыры.

По словам астрономов, теперь, когда получены более детальные данные о двух струях черной дыры, можно начать моделирование того, какие именно газовые структуры могут находиться в пузыре, окружающем черную дыру М87*.

