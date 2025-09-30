Сусід планети Уран: у Сонячній системі виявлено новий можливий світ з океаном (фото)

Нове дослідження припускає, що під поверхнею одного з найбільших супутників Урана ховається підземний океан із рідкою водою.

Related video

Уран є сьомою за рахунком планетою від Сонця, навколо якої обертається 29 супутників, хоча їх може бути більше, але не всі з них виявлені. Четвертим за величиною супутником Урана є Аріель, кулястий крижаний світ, який приблизно в 12 разів менший за Землю. Нове дослідження, опубліковане в журналі Icarus, припускає, що під крижаною поверхнею цього супутника ховається підземний океан із рідкою водою. Вчені вважають, що його глибина в минулому могла бути понад 160 кілометрів. Для порівняння середня глибина Тихого океану 4 кілометри, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Аріель є четвертим за розміром супутником планети Уран, а також найяскравішим серед супутників цієї планети. Це означає, що він має найвищу здатність відбивати сонячне світло. Більшість фотографій супутника Аріель зробив у 1986 році космічний апарат "Вояджер-2".

Діаметр супутника Аріель становить 1159 кілометрів, тобто він приблизно в 12 разів менший за Землю. На поверхні супутника є як дуже давні геологічні утворення, як-от кратери, так і молодші особливості, схожі на гладкі рівнини. Вони були створені, ймовірно, внаслідок криволуканізму, тобто викиду крижаної магми. Однією з головних особливостей супутника Аріель є тріщини, хребти і грабени. Ці геологічні особливості утворилися внаслідок розтягування і розломів кори.

Однією з головних особливостей супутника Аріель є тріщини, хребти і грабени Фото: NASA

Вчені хотіли зрозуміти внутрішню структуру супутника Аріель і ексцентриситет його орбіти (параметр, який визначає, наскільки орбіта відрізняється від кругової), які необхідні для утворення структур на поверхні. Обидві характеристики можуть впливати на те, як поверхня може змінитися під дією гравітації, коли Аріель обертається навколо Урана.

Діаметр супутника Аріель становить 1159 кілометрів, тобто він приблизно в 12 разів менший за Землю Фото: NASA

Астрономи виявили, що в минулому ексцентриситет орбіти Аріеля мав становити близько 0,04. Це приблизно в 40 разів більше за його нинішнє значення. Навіть такий ексцентриситет може посилювати вплив приливних сил Урана, які змушують супутник стискатися і розтягуватися. А це призводить до появи розломів, тріщин і хребтів на його поверхні.

На поверхні супутника знаходяться як дуже давні геологічні утворення, такі як кратери, так і більш молоді особливості, схожі на гладкі рівнини Фото: NASA

Як показало моделювання, щоб поверхня супутника Аріель мала такий вигляд, який ми її бачимо зараз, потрібна або дуже тонка крижана поверхня, під якою ховається дуже глибокий океан, або ж вищий ексцентриситет орбіти і менш глибокий океан. У будь-якому разі має існувати океан із рідкої води під поверхнею супутника Аріель, кажуть учені.

Цей океан у минулому міг досягати глибини понад 160 кілометрів і, можливо, він існує і зараз, хоча може бути не таким глибоким. Приливні сили Урану могли розтопити крижані надра супутника і таким чином міг сформуватися океан.

У планети Уран також, як і Сатурна, є кільця Фото: NASA

Щоб підтвердити висновки вчених, необхідно провести дослідження супутника з близької відстані, а для цього потрібна нова місія до Урану.

Як уже писав Фокус, вчені виявили ознаки існування підземного океану також і на іншому супутнику Урана під назвою Міранда.

Також Фокус писав про те, що зовсім недавно астрономи виявили 29-й за рахунком супутник планети Уран, який є поки що найменшим з усіх відомих, що оточують крижаний гігант.

Ще Фокус писав про те, що астрономи вперше побачили невидимий струмінь першої сфотографованої чорної діри. З надмасивної чорної діри М87*, яка розташована в центрі галактики М87 на відстані приблизно 54 млн світлових років від нас, виривається потужний струмінь надзвичайно гарячої плазми.