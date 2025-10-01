В Млечном Пути обнаружена огромная волна: перемещает звезды на сотни световых лет (фото)

Как показывает исследование, в нашей галактике существует гигантская волна, которая простирается на десятки тысяч световых лет.

С помощью данных космического телескопа Gaia астрономы обнаружили доказательства существования гигантской волны, которая получила название Большая волна. Ученые выяснили, что звезды на краю галактического диска движутся подобно людям, которые делают "волну" на стадионе. С помощью изучения движения звезд астрономы изучили свойства Большой волны. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет IFLScience.

Мы не можем увидеть нашу галактику Млечный Путь снаружи. Но благодаря изучению положения звезд, а также сравнению известной структуры нашей галактики с другими галактиками, нам известно, что Млечный Путь является спиральной галактикой диаметром 100 000 световых лет.

Мы не можем увидеть нашу галактику Млечный Путь снаружи Фото: NASA

Звезды в галактическом диске движутся вокруг центра галактики, но известно, что этот диск искривлен. Данные космического телескопа Gaia, который составил карту Млечного Пути, позволили выяснить, искривление диска, вероятно связано со взаимодействием Млечного Пути с соседней галактикой. Также данные показали, что существуют колебания в диске, которые похожи на рябь, возникающую после того, как в озеро бросили камень и появляются бегущие по поверхности воды волны.

Теперь астрономы с помощью новых данных телескопа Gaia в нашей галактике существует Большая волна. Она вызывает перемещение звезд во внешней части диска на сотни световых лет. При этом огромная волна охватывает большую часть диска Млечного Пути.

Астрономы измерили положение и движение около 17 000 молодых гигантских звезд, а также 3400 переменных звезд под названием цефеиды, которые используются для определения расстояния в космосе. Как показывает исследование, звезды, по-видимому, сместились по вертикали на расстояние до 650 световых лет. При этом диск нашей галактики имеет толщину примерно 1000 световых лет.

Хотя Большая волна является вертикальным колебанием, она также протирается горизонтально на расстояние от 30 000 до 65 000 световых лет.

Большая волна. Красным и синим цветом показаны положения тысяч звезд, наложенные на карту Млечного Пути Фото: IFLS

Большая волна показана на изображении выше. Красным и синим цветом показаны положения тысяч звезд, наложенные на карту Млечного Пути. На левом изображении показана наша галактика "сверху". На правом изображении видна галактика с ребра с обнаруженной волной. Видно, что "левая" сторона галактики изогнута вверх, а "правая" — вниз. Это искривление диска. Обнаруженная огромная волна обозначена красным и синим цветами.

На изображении ниже белыми стрелками показано движение звезд, которые сместились под влиянием Большой волны.

Белыми стрелками показано движение звезд, которые сместились под влиянием Большой волны Фото: IFLS

Поскольку молодые гигантские звезды и цефеиды движутся вместе с волной, астрономы считают, что газ в диске также может участвовать в этом крупномасштабном колебании.

Большая волна не первая рябь в диске Млечного Пути, которую обнаружил телескоп Gaia. 5 лет назад астрономы узнали о существовании волны Рэдклиффа, которая находится на расстоянии 500 световых лет и протирается примерно на 9000 световых лет. Эти двеволны могут быть связаны между собой.

Астрономы не знают, откуда взялись эти волны, но предполагают, что, возможно они возникли из-за взаимодействия с соседней карликовой галактикой. Поэтому необходимы дополнительные исследования.

Хотя телескоп Gaia ранее в этом году завершил свою работу, составив самую точную карту Млечного Пути, астрономы продолжаю анализировать огромный объем полученных данных. Возможно, их ждут новые сюрпризы.

