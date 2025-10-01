Первые звезды появились в "предварительно разогретой" Вселенной: открытие противоречит теории

Новое исследование ставит под сомнение теорию о том, что ранняя Вселенная существовала в ультрахолодном состоянии.

Related video

Астрономы пришли к выводу, что Вселенная была "предварительно разогрета" в ранние моменты своего существования, что ставит под сомнение предположения о чрезвычайно низких температурах в космосе в то время. Это открытие астрономы сделали во время поиска неуловимого сигнала из Эпохи реионизации. В этот период времени, который начался примерно через 100-200 после Большого взрыва, начали появляться первые звезды, которые своим излучением осветили космос. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, по мере эволюции Вселенной газ расширяется и охлаждается, поэтому можно ожидать, что он будет очень, очень холодным. Обнаружение того, что через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва космос был более горячим, чем предполагалось, исключает модели, предполагающие, что процесс ионизации водорода происходил в условиях экстремально низких температур.

Ученые говорят, что их исследование показывает, что очень холодная Эпоха реоионизации исключена. Астрономы пришли к выводу, что ранний космос, вероятно был нагрет энергией рентгеновского излучения, исходящего от первых черных дыр и звездных остатков.

В течение первых 100 -200 миллионов лет после Большого взрыва существовали так называемые Темные века. Это значит, что до образования первых звезд и галактик не существовало никаких крупных источников света. Космос был наполнен лишь облаками нейтрального водорода.

В течение первых 100 -200 миллионов лет после Большого взрыва существовали так называемые Темные века Фото: Live Science

Именно из этих облаков в результате сжатия под действием гравитации возникли первые звезды, которые выпускали намного больше излучения, чем современные звезды. Это излучение ионизировало космический водород, поэтому период в ранней истории Вселенной, начавшийся примерно 100 – 200 млн лет назад и продолжавшийся еще несколько сотен миллионов лет, называется Эпоха реионизации.

В это время водород стал прозрачным для света, который заполнил всю Вселенную. И все же астрономам еще сложно увидеть, какой была Вселенная в Эпоху реионизации и до нее.

Астрономам приходится полагаться на радиосигнал, называемый линией водорода. Это 21-сантиметровая волна электромагнитного излучения, которая, как считается, проходит сквозь облака вещества, рассеивающего более короткие волны видимого света, неся с собой важную информацию о Темных веках Вселенной.

Астрономы использовали радиотелескоп Murchison Widefield Array в Австралии для поиска этого сигнала. Проблема в том, что во Вселенной полным-полно источников радиосигналов. Ученые пытаются избавиться от этого фонового шума с помощью разработанных методов.

Хотя астрономам не удалось обнаружить неуловимую линию водорода, объем полученных данных приближает их разгадке секретов ранней Вселенной. И одним из разгаданных секретов как раз и является открытие того, что ранняя Вселенная была "предварительно разогрета" до того, как наступила Эпоха реионизации.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что не все звезды поглощает центральная черная дыра Млечного Пути. Некоторые звезды могут выжить после встречи с черной дырой, но это их меняет навсегда.

Также Фокус писал о том, что внеземные цивилизации типа II могут скрываться у всех на виду. Исследователи считают, что галактики с высоким уровнем радиоизлучения могут быть домом для многих развитых инопланетных цивилизаций.