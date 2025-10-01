Перші зірки з'явилися в "попередньо розігрітому" Всесвіті: відкриття суперечить теорії

Нове дослідження ставить під сумнів теорію про те, що ранній Всесвіт існував в ультрахолодному стані.

Астрономи дійшли висновку, що Всесвіт був "попередньо розігрітий" у ранні моменти свого існування, що ставить під сумнів припущення про надзвичайно низькі температури в космосі в той час. Це відкриття астрономи зробили під час пошуку невловимого сигналу з Епохи реіонізації. У цей період часу, який почався приблизно через 100-200 років після Великого вибуху, почали з'являтися перші зірки, які своїм випромінюванням освітили космос. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

За словами вчених, у міру еволюції Всесвіту газ розширюється і охолоджується, тому можна очікувати, що він буде дуже, дуже холодним. Виявлення того, що через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху космос був гарячішим, ніж передбачалося, виключає моделі, які припускають, що процес іонізації водню відбувався в умовах екстремально низьких температур.

Вчені кажуть, що їхнє дослідження показує, що дуже холодна Епоха реоіонізації виключена. Астрономи дійшли висновку, що ранній космос, ймовірно, був нагрітий енергією рентгенівського випромінювання, що виходить від перших чорних дір і зоряних залишків.

Протягом перших 100-200 мільйонів років після Великого вибуху існували так звані Темні віки. Це означає, що до утворення перших зірок і галактик не існувало жодних великих джерел світла. Космос був наповнений лише хмарами нейтрального водню.

Саме з цих хмар унаслідок стиснення під дією гравітації виникли перші зірки, які випускали набагато більше випромінювання, ніж сучасні зірки. Це випромінювання іонізувало космічний водень, тож період у ранній історії Всесвіту, що розпочався приблизно 100 — 200 млн років тому і тривав ще кілька сотень мільйонів років, називається Епоха реіонізації.

У цей час водень став прозорим для світла, яке заповнило весь Всесвіт. І все ж астрономам ще складно побачити, яким був Всесвіт в Епоху реіонізації і до неї.

Астрономам доводиться покладатися на радіосигнал, званий лінією водню. Це 21-сантиметрова хвиля електромагнітного випромінювання, яка, як вважається, проходить крізь хмари речовини, яка розсіює більш короткі хвилі видимого світла, несучи з собою важливу інформацію про Темні віки Всесвіту.

Астрономи використовували радіотелескоп Murchison Widefield Array в Австралії для пошуку цього сигналу. Проблема в тому, що у Всесвіті повнісінько джерел радіосигналів. Вчені намагаються позбутися цього фонового шуму за допомогою розроблених методів.

Хоча астрономам не вдалося виявити невловиму лінію водню, обсяг отриманих даних наближає їх до розгадки секретів раннього Всесвіту. І одним із розгаданих секретів якраз і є відкриття того, що ранній Всесвіт був "попередньо розігрітий" до того, як настала Епоха реіонізації.

