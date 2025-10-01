Цивілізації типу II можуть ховатися у всіх на виду: їхні галактики видно здалеку

Дослідники вважають, що галактики з високим рівнем радіовипромінювання можуть бути домом для багатьох розвинених інопланетних цивілізацій.

Учені понад 60 років шукають сигнали від потенційного позаземного розуму. Автори нещодавнього дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, припускають, що позаземні цивілізації можуть існувати в галактиках, які мають високий рівень радіовипромінювання, пише Universe Today.

Відомо, що деякі галактики випромінюють радіохвилі в рамках свого природного випромінювання. Але штучні радіопередачі складно відрізнити від природних джерел. Проте вчені вважають, що галактика, де існує кілька інопланетних цивілізацій, що використовують радіотехнології, природним чином може виглядати яскравіше в радіодіапазоні. Дослідники вважають, що можна виявити об'єднане радіовипромінювання, яке має штучне походження.

Дослідження показує, що дуже яскраві в радіодіапазоні галактики трапляються рідко, тому можна встановити верхню межу для частки галактик, які мають дуже багато радіопередач. Щоб встановити обмеження на кількість можливих позаземних цивілізацій у радіогалактиках, учені використовували моделювання, що включає різноманітні параметри. Ґрунтуючись на цих моделях, учені визначили, що поширеність цивілізацій, які передають радіосигнали, становить понад одну на 10 у 17 ступені зірок і одну на мільйон великих галактик.

Учені кажуть, що ми можемо робити висновки про те, скільки енергії позаземні цивілізації можуть виділяти в радіодіапазоні, і для цього корисно використовувати шкалу Кардашева. Цивілізація типу I використовує енергію, доступну планеті, цивілізація типу II — енергію своєї зірки, а цивілізація типу III — енергію всієї галактики.

Дослідження показує, що позаземні цивілізації типу III, які передають світність цілої галактики в радіохвилях, зустрічаються дуже рідко. Менш ніж 1 зі 100 000 галактик розміром з Чумацький Шлях може містити таку цивілізацію. Приблизно 1 зі 100 великих галактик може містити цивілізацію типу II, яка передає в радіодіапазоні приблизно 1/300 світності галактики.

Вчені вважають, що потрібно шукати як колективні, так і окремі радіопередачі, які можуть виділятися в радіоспектрі галактики.

