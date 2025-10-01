Цивилизации типа II могут скрываться у всех на виду: их галактики видно издалека

Исследователи считают, что галактики с высоким уровнем радиоизлучения могут быть домом для многих развитых инопланетных цивилизаций.

Ученые более 60 лет ищут сигналы от потенциального внеземного разума. Авторы недавнего исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, предполагают, что внеземные цивилизации могут существовать в галактиках, которые имеют высокий уровень радиоизлучения, пишет Universe Today.

Известно, что некоторые галактики излучают радиоволны в рамках своего естественного излучения. Но искусственные радиопередачи сложно отличить от естественных источников. Тем не менее ученые считают, что галактика, где существует несколько инопланетных цивилизаций, использующих радиотехнологии, естественным образом может выглядеть ярче в радиодиапазоне. Исследователи считают, что можно обнаружить объединенное радиизлучение, которое имеет искусственное происхождение.

Исследование показывает, что очень яркие в радиодиапазоне галактики встречаются редко, поэтому можно установить верхний предел для доли галактик, которые имеют очень много радиопередач. Чтобы установить ограничения на количество возможных внеземных цивилизаций в радиогалактиках, ученые использовали моделирование, включающее разнообразные параметры. Основываясь на этих моделях, ученые определили, что распространенность передающих радиосигналы цивилизаций составляет более одной на 10 в 17 степени звезд и одной на миллион крупных галактик.

Ученые говорят, что мы можем делать выводы о том, сколько энергии внеземные цивилизации могут выделять в радиодиапазоне, и для этого полезно использовать шкалу Кардашева. Цивилизация типа I использует энергию, доступную планете, цивилизация типа II — энергию своей звезды, а цивилизация типа III — энергию всей галактики.

Исследование показывает, что внеземные цивилизации типа III, передающие светимость целой галактики в радиоволнах, встречаются очень редко. Менее чем 1 из 100 000 галактик размером с Млечный Путь может содержать такую цивилизацию. Примерно 1 из 100 крупных галактик может содержать цивилизацию типа II, которая передает в радиодиапазоне около 1/300 светимости галактики.

Ученые считают, что нужно искать как коллективные, так и отдельные радиопередачи, которые могут выделяться в радиоспектре галактики.

