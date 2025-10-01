Поддержите нас UA
После встречи с черной дырой некоторые звезды живут дольше, но становятся странными (фото)

Млечный Путь звезды черная дыра
Центр Млечного Пути является домом для странных звезд, которым удается пережить сближение со сверхмассивной черной дырой нашей галактики | Фото: Live Science

Ученые пришли к выводу, что некоторые звезды, пережившие сближение с черной дырой, могут жить на миллиарды лет дольше обычного. При этом они содержат химические следы сближения с черной дырой в центре Млечного Пути.

Черные дыры считаются объектами, которые поглощают все, что оказывается в зоне их гравитационного влияния. Но ученые выяснили, что некоторые звезды могут приблизиться к черной дыре Стрелец А* в центре Млечного Пути и выжить. Но при этом они теряют массу и становятся ярче. Астрономы считают, что такие странные звезды, избежавшие смерти, могут жить намного дольше, чем обычно. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

Когда звезды подлетают слишком близко к черной дыре, объясняют астрономы, то сильная гравитация поглотителя материи часто разрывает звезду на части во время события приливного разрушения. И все же некоторые звезды, как показывает моделирование, выживают. При этом они могут потерять до 60% своей оболочки, но сохранить ядро и затем покинуть гравитационное поле черной дыры.

Астрономы считают, что если подсчитать количество выживших звезд, то можно определить, как часто черная дыра Стрелец A* поглощает звезды. Это может помочь понять, каким образом эта черна дыра набрала огромную массу, которая в 4 млн раз больше массы Солнца.

черная дыра Стрелец А
Прямая фотография черной дыры Стрелец А*
Фото: EHT Collaboration

Астрономы использовали передовые модели для отслеживания звезд, которые пролетают мимом черной дыры в центре Млечного Пути и их эволюции. Исследование показало, что частичное приливное разрушение, когда звезда избегает своей смерти, может значительно повысить яркость звезды. Звезды увеличиваются в размерах, их яркость становится выше примерно в 10 раз и при этом такие звезды могут жить на миллиарды лет дольше, чем обычно.

Млечный Путь звезды черная дыра
Иллюстрация звезды, проходящей вблизи черной дыры, которая не разрушается полностью после этой встречи. Этот процесс может привести к появлению более ярких и долговечных звезд в центре Млечного Пути
Фото: Live Science

По словам ученых, с течением времени выжившие звезды постепенно сжимаются и начинают маскироваться под обычные звезды. Но на их поверхности остаются химические следы встречи с черной дырой. Если обнаружить эти следы, то можно обнаружить какая звезда выжила после встречи со сверхмассивной черной дырой.

Это исследование может раскрыть тайну, которая годами скрывается в центре Млечного Пути. Астрономы наблюдали несколько размытых источников света, известных как G-объекты. Они движутся как звезды, но на инфракрасных изображениях выглядят как рассеянные газовые облака. Выжившие звезды соответствуют этому описанию, ведь они имеют огромный размер и окутаны материей, которая была сброшена во время встречи с черной дырой.

Но обнаружить такие звезды непросто, говорят ученые, из-за того, что центр нашей галактики скрыт плотным слоем пыли, которая блокирует видимый свет. Поэтому их можно обнаружить только с помощью инфракрасного света.

