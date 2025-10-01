После встречи с черной дырой некоторые звезды живут дольше, но становятся странными (фото)

Ученые пришли к выводу, что некоторые звезды, пережившие сближение с черной дырой, могут жить на миллиарды лет дольше обычного. При этом они содержат химические следы сближения с черной дырой в центре Млечного Пути.

Черные дыры считаются объектами, которые поглощают все, что оказывается в зоне их гравитационного влияния. Но ученые выяснили, что некоторые звезды могут приблизиться к черной дыре Стрелец А* в центре Млечного Пути и выжить. Но при этом они теряют массу и становятся ярче. Астрономы считают, что такие странные звезды, избежавшие смерти, могут жить намного дольше, чем обычно. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

Когда звезды подлетают слишком близко к черной дыре, объясняют астрономы, то сильная гравитация поглотителя материи часто разрывает звезду на части во время события приливного разрушения. И все же некоторые звезды, как показывает моделирование, выживают. При этом они могут потерять до 60% своей оболочки, но сохранить ядро и затем покинуть гравитационное поле черной дыры.

Астрономы считают, что если подсчитать количество выживших звезд, то можно определить, как часто черная дыра Стрелец A* поглощает звезды. Это может помочь понять, каким образом эта черна дыра набрала огромную массу, которая в 4 млн раз больше массы Солнца.

Прямая фотография черной дыры Стрелец А*

Астрономы использовали передовые модели для отслеживания звезд, которые пролетают мимом черной дыры в центре Млечного Пути и их эволюции. Исследование показало, что частичное приливное разрушение, когда звезда избегает своей смерти, может значительно повысить яркость звезды. Звезды увеличиваются в размерах, их яркость становится выше примерно в 10 раз и при этом такие звезды могут жить на миллиарды лет дольше, чем обычно.

Иллюстрация звезды, проходящей вблизи черной дыры, которая не разрушается полностью после этой встречи. Этот процесс может привести к появлению более ярких и долговечных звезд в центре Млечного Пути

По словам ученых, с течением времени выжившие звезды постепенно сжимаются и начинают маскироваться под обычные звезды. Но на их поверхности остаются химические следы встречи с черной дырой. Если обнаружить эти следы, то можно обнаружить какая звезда выжила после встречи со сверхмассивной черной дырой.

Это исследование может раскрыть тайну, которая годами скрывается в центре Млечного Пути. Астрономы наблюдали несколько размытых источников света, известных как G-объекты. Они движутся как звезды, но на инфракрасных изображениях выглядят как рассеянные газовые облака. Выжившие звезды соответствуют этому описанию, ведь они имеют огромный размер и окутаны материей, которая была сброшена во время встречи с черной дырой.

Но обнаружить такие звезды непросто, говорят ученые, из-за того, что центр нашей галактики скрыт плотным слоем пыли, которая блокирует видимый свет. Поэтому их можно обнаружить только с помощью инфракрасного света.

