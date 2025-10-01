Після зустрічі з чорною дірою деякі зірки живуть довше, але стають дивними (фото)

Учені дійшли висновку, що деякі зірки, які пережили зближення з чорною дірою, можуть жити на мільярди років довше, ніж зазвичай. При цьому вони містять хімічні сліди зближення з чорною дірою в центрі Чумацького Шляху.

Related video

Чорні діри вважаються об'єктами, які поглинають усе, що опиняється в зоні їхнього гравітаційного впливу. Але вчені з'ясували, що деякі зірки можуть наблизитися до чорної діри Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху і вижити. Але при цьому вони втрачають масу і стають яскравішими. Астрономи вважають, що такі дивні зірки, які уникли смерті, можуть жити набагато довше, ніж зазвичай. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коли зірки підлітають занадто близько до чорної діри, пояснюють астрономи, то сильна гравітація поглинача матерії часто розриває зірку на частини під час події приливного руйнування. І все ж деякі зірки, як показує моделювання, виживають. При цьому вони можуть втратити до 60% своєї оболонки, але зберегти ядро і потім покинути гравітаційне поле чорної діри.

Астрономи вважають, що якщо підрахувати кількість зірок, які вижили, то можна визначити, як часто чорна діра Стрілець A* поглинає зірки. Це може допомогти зрозуміти, яким чином ця чорна діра набрала величезну масу, яка в 4 млн разів більша за масу Сонця.

Пряма фотографія чорної діри Стрілець А* Фото: черная дыра

Астрономи використовували передові моделі для відстеження зірок, які пролітають повз чорну діру в центрі Чумацького Шляху та їхньої еволюції. Дослідження показало, що часткове приливне руйнування, коли зірка уникає своєї смерті, може значно підвищити яскравість зірки. Зірки збільшуються в розмірах, їхня яскравість стає вищою приблизно в 10 разів і при цьому такі зірки можуть жити на мільярди років довше, ніж зазвичай.

Ілюстрація зірки, що проходить поблизу чорної діри, яка не руйнується повністю після цієї зустрічі. Цей процес може призвести до появи більш яскравих і довговічних зірок у центрі Чумацького Шляху Фото: Live Science

За словами вчених, з плином часу зірки, що вижили, поступово стискаються і починають маскуватися під звичайні зірки. Але на їхній поверхні залишаються хімічні сліди зустрічі з чорною дірою. Якщо виявити ці сліди, то можна виявити яка зірка вижила після зустрічі з надмасивною чорною дірою.

Це дослідження може розкрити таємницю, яка роками ховається в центрі Чумацького Шляху. Астрономи спостерігали кілька розмитих джерел світла, відомих як G-об'єкти. Вони рухаються як зірки, але на інфрачервоних зображеннях виглядають як розсіяні газові хмари. Зірки, що вижили, відповідають цьому опису, адже вони мають величезний розмір і оповиті матерією, яка була скинута під час зустрічі з чорною дірою.

Але виявити такі зірки непросто, кажуть учені, через те, що центр нашої галактики прихований щільним шаром пилу, який блокує видиме світло. Тому їх можна виявити тільки за допомогою інфрачервоного світла.

Як уже писав Фокус, у Сонячній системі виявлено новий можливий світ з океаном. Нове дослідження припускає, що під поверхнею одного з найбільших супутників Урана ховається підземний океан з рідкою водою.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше детально вивчили струмінь гарячої плазми, який викидає перша сфотографована надмасивна чорна діра М87*.