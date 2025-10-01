У Чумацькому Шляху виявлено величезну хвилю: переміщує зірки на сотні світлових років (фото)

Як показує дослідження, в нашій галактиці існує гігантська хвиля, яка простягається на десятки тисяч світлових років.

Related video

За допомогою даних космічного телескопа Gaia астрономи виявили докази існування гігантської хвилі, яка отримала назву Велика хвиля. Вчені з'ясували, що зірки на краю галактичного диска рухаються подібно до людей, які роблять "хвилю" на стадіоні. За допомогою вивчення руху зірок астрономи вивчили властивості Великої хвилі. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ми не можемо побачити нашу галактику Чумацький Шлях зовні. Але завдяки вивченню положення зірок, а також порівнянню відомої структури нашої галактики з іншими галактиками, нам відомо, що Чумацький Шлях є спіральною галактикою діаметром 100 000 світлових років.

Ми не можемо побачити нашу галактику Чумацький Шлях зовні Фото: NASA

Зірки в галактичному диску рухаються навколо центру галактики, але відомо, що цей диск викривлений. Дані космічного телескопа Gaia, який склав карту Чумацького Шляху, дали змогу з'ясувати, що викривлення диска, імовірно, пов'язане із взаємодією Чумацького Шляху із сусідньою галактикою. Також дані показали, що існують коливання в диску, які схожі на брижі, що виникають після того, як в озеро кинули камінь, і з'являються хвилі, що біжать по поверхні води.

Тепер астрономи за допомогою нових даних телескопа Gaia в нашій галактиці існує Велика хвиля. Вона викликає переміщення зірок у зовнішній частині диска на сотні світлових років. При цьому величезна хвиля охоплює більшу частину диска Чумацького Шляху.

Астрономи виміряли положення і рух близько 17 000 молодих гігантських зірок, а також 3400 змінних зірок під назвою цефеїди, які використовуються для визначення відстані в космосі. Як показує дослідження, зірки, мабуть, змістилися по вертикалі на відстань до 650 світлових років. При цьому диск нашої галактики має товщину приблизно 1000 світлових років.

Хоча Велика хвиля є вертикальним коливанням, вона також протирається горизонтально на відстань від 30 000 до 65 000 світлових років.

Велика хвиля. Червоним і синім кольором показано положення тисяч зірок, накладені на карту Чумацького Шляху Фото: IFLS

Велика хвиля показана на зображенні вище. Червоним і синім кольором показані положення тисяч зірок, накладені на карту Чумацького Шляху. На лівому зображенні показана наша галактика "зверху". На правому зображенні видно галактику з ребра з виявленою хвилею. Видно, що "лівий" бік галактики вигнутий вгору, а "правий" — донизу. Це викривлення диска. Виявлена величезна хвиля позначена червоним і синім кольорами.

На зображенні нижче білими стрілками показано рух зірок, які змістилися під впливом Великої хвилі.

Білими стрілками показано рух зірок, які змістилися під впливом Великої хвилі Фото: IFLS

Оскільки молоді гігантські зірки і цефеїди рухаються разом із хвилею, астрономи вважають, що газ у диску також може брати участь у цьому великомасштабному коливанні.

Велика хвиля не перша брижі в диску Чумацького Шляху, яку виявив телескоп Gaia. 5 років тому астрономи дізналися про існування хвилі Редкліффа, яка знаходиться на відстані 500 світлових років і протирається приблизно на 9000 світлових років. Ці дві хвилі можуть бути пов'язані між собою.

Астрономи не знають, звідки взялися ці хвилі, але припускають, що, можливо, вони виникли через взаємодію із сусідньою карликовою галактикою. Тому необхідні додаткові дослідження.

Хоча телескоп Gaia раніше цього року завершив свою роботу, склавши найточнішу карту Чумацького Шляху, астрономи продовжують аналізувати величезний обсяг отриманих даних. Можливо, на них чекають нові сюрпризи.

Як уже писав Фокус, перші зірки з'явилися в "попередньо розігрітому" Всесвіті і це відкриття суперечить теорії. Нове дослідження ставить під сумнів теорію про те, що ранній Всесвіт існував в ультрахолодному стані.

Також Фокус писав про те, що таємничий об'єкт, який летить через Сонячну систему, міг відправити на Землю в минулому не менш таємничий сигнал. Загадка цього сигналу не дає спокою вченим майже 50 років. Тепер учений з Гарварду вважає, що цей сигнал могли відправити інопланетяни.