На супутнику Сатурна, можливо, є позаземне життя: отримано нові докази (фото)

За словами вчених, нові дані підвищують ймовірність того, що Енцелад може бути населеним світом.

Вчені провели новий аналіз даних, зібраних майже 20 років тому космічним апаратом "Кассіні" під час вивчення супутника Сатурна під назвою Енцелад. Вчені виявили нові складні органічні молекули, які існують у підземному океані Енцелада. Це означає, що в океані відбуваються складні хімічні реакції, які можуть призвести до утворення молекул, необхідних для життя. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

20 років тому космічний апарат "Кассіні" виявив перші докази того, що під крижаною поверхнею Енцелада розташований океан із рідкої води. Зонд NASA зміг пролетіти крізь деякі зі струменів замороженої води, які викидаються в космос через тріщини в поверхні супутника Сатурна. У цих струменях раніше було виявлено багато органічних молекул, включно з попередниками амінокислот.

Тепер учені провели аналіз даних, отриманих зондом "Кассіні" 2008 року, коли він прилетів крізь викиди замороженої води. Ці дані також показують, що там існують органічні молекули.

За словами вчених, органічні молекули внаслідок різних можливих хімічних процесів можуть перетворитися на сполуки, необхідні для появи життя. Нові дані підвищують ймовірність того, що Енцелад може бути населеним світом.

Астрономи виявили не тільки раніше відомі молекули, а й ті, які раніше не бачили на Енцеладі. Було виявлено низку ароматичних сполук, альдегідів, складних ефірів, простих ефірів і алкенів, а також сліди азотно-кисневих сполук.

З урахуванням попередніх відкриттів, учені виявили в океані Енцелада п'ять із шести хімічних елементів CHNOPS, необхідних для життя. CHNOPS розшифровується як Carbon (вуглець), Hydrogen (водень), Nitrogen (азот), Oxygen (кисень), Phosphorus (фосфор) і Sulfur (сірка). Це шість найважливіших хімічних елементів, чиї комбінації складають більшу частину біологічних молекул на Землі. Тепер астрономам залишилося знайти тільки сірку на Енцеладі.

Вчені кажуть, що виявлені на Енцеладі органічні молекули на Землі беруть участь у хімічних реакціях, які зрештою призводять до утворення складніших молекул, необхідних для життя.

Дослідження припускає, що на дні океану на Енцеладі можуть існувати гідротермальні джерела, такі ж, як і на Землі. На нашій планеті вони створюють багато з органічних речовин, виявлених на супутнику Сатурна. При цьому на дні океанів на Землі біля гідротермальних джерел мешкають мікроорганізми, яким не потрібне світло для життя. Такі ж істоти можуть мешкати і в океані на супутнику Сатурна, кажуть учені.

Енцелад відповідає всім вимогам, щоб вважатися придатним для життя світом. Там є рідка вода, джерело внутрішнього тепла і складні органічні молекули. Тому вчені кажуть, що потрібно відправити нову місію до Енцелада, яка могла б виявити ознаки існування життя. Звісно, якщо позаземне життя існує на супутнику Сатурна.

