Астрономы обнаружили доказательства существования огромных темных звезд во Вселенной

Первые звезды во Вселенной были созданы из газовых облаков, состоящих из водорода и гелия, в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб выяснили, что некоторые из первых звезд могут сильно отличаться от обычных звезд.

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной четыре объекта, которые соответствуют предполагаемым характеристикам сверхмассивных темных звезд. Это очень яркие гигантские объекты, которые содержат небольшое количество темной материи, которая самоуничтожается, как считают ученые. Сверхмассивные темные звезды и их остатки, то есть черные дыры, могут помочь решить две астрономические загадки: почему в ранней Вселенной существуют очень яркие, но компактные галактики и как появились сверхмассивные черные дыры, создавшие самые далекие квазары? Это одни из самых ярких объектов во Вселенной, которые существуют в центрах некоторых галактик. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Phys.

Астрономы впервые представили теорию о существовании сверхмассивных темных звезд в 2008 году. Они предположили, как темные звезды могли привести к созданию первых сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. То есть эти объекты могли стать зародышами огромных черных дыр, которые создали самые далекие известные квазары.

Хотя темная материя составляет 85% массы Вселенной, ее природа остается загадкой. Ученые считают, что темная материя представляет собой неизвестный тип элементарных частиц, но обнаружить их пока не удалось. Одними из главных кандидатов на роль темной материи являются слабовзаимодействующие массивные частицы или вимпы. Согласно теории, эти частицы при столкновении уничтожают друг друга, а выделенная при этом энергия передается водородным облакам, из которых возникли яркие темные звезды, внутри которых находится небольшое количество темной материи, которая самоуничтожается.

Предполагается, что как и самые первые обычные звезды, темные звезды могли быть созданы через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва в центре гало темной материи.

Изображение участка космоса, где были обнаружены поетнциальные сверхмассивные темные звезды Фото: NASA

Астрономы обнаружили четырех кандидатов на роль темной звезды, названных JADES-GS-z14-0, JADES-GS-z14-1, JADES-GS-13-0 и JADES-GS-z11-0, с помощью космического телескопа Уэбб. Эти объекты существовали уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Из масса примерно в 1 млн раз больше массы Солнца и ученые считают, что эти объекты могут быть предшественниками одних из первых сверхмассивных черных дыр, которые были обнаружены в ранней Вселенной.

Ученые провели тщательное изучение этих объектов и пришли к выводу, что они соответствуют теоретическим характеристикам сверхмассивных темных звезд. Астрономы говорят, что они впервые обнаружили потенциальные доказательства существования таких объектов в ранней Вселенной. Но необходимы дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить полученные данные.

Если существование сверхмассивных темных звезд подтвердится, то это даст возможность изучить свойства частиц темной материи на основе наблюдаемых свойств этих объектов. И конечно же появится новый раздел астрономии, посвященный изучению звезд, содержащих темную материю.

