Венера может быть пригодной для жизни: оказалось, облака планеты на 60% состоят из воды

Астрономы сделали открытие, которое меняет представление о составе облаков соседней планеты. Раньше считалось, что на Венере не может существовать жизнь, ведь там слишком мало воды. Новое исследование показывает, что на самом деле воды в облаках Венеры очень много.

Ученые давно спорят о том, может ли Венера быть пригодной для жизни. Существуют предположения, что в плотных облаках Венеры на высоте в несколько десятков километров от поверхности могут обитать микроорганизмы. Там давление и температура максимально близкие к земным показателям. Но считалось, что облака на Венере в основном состоят из серной кислоты с очень малым содержанием воды, которая является основой для известной нам жизни. Теперь же ученые провели анализ архивных данных космического аппарата "Пионер-Венера-2", который исследовал соседнюю планету в конце 70-х годов прошлого века. Анализ показал, что облака на Венере в основном состоят из воды. Исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Phys.

По словам ученых, вода в облаках Венеры присутствует не в том же виде, что и в облаках на Земле. Она связана с гидратированными соединениями и не существует в виде отдельных капель. И все же открытие меняет представление о Венере, где как считалось, облака в основном состоят из серной кислоты. Исследование показало, что серная кислота составляет всего 22% от массы облаков на Венере. Этот результат был получен в ходе нового анализа данных космического аппарата NASA "Пионер-Венера-2".

Основной аппарат изучал Венеру с орбиты, но в также он отправил специальный зонд в атмосферу Венеры и именно данные этого зонда проанализировали ученые. Они обнаружили, что по мере спуска зонда через более плотные слои атмосферы Венеры, его приборы, предназначенные для измерения газов в атмосфере, засорялись аэрозольными частицами из облаков.

По мере того, как зонд продолжал спускаться в атмосфере, он расплавлял различные аэрозоли при разных температурах. Анализ того, какие газы выделялись при температурах, при которых аэрозоли плавились, помог понять, из чего состоят аэрозоли, а значит и сами облака на Венере.

Ученые обнаружили резкое повышения уровня воды, которое указывало на существование гидратированного (то есть содержащего воду) сульфата железа и гидратированного сульфата магния. Сульфат — это соль серной кислоты.

Ученые также обнаружили, что вода в аэрозолях составляла 62%, хотя почти вся она была сконцентрирована в гидратированных веществах. Также ученые обнаружили в аэрозолях и серную кислоту, уровень которой составлял 22%.

Что касается железа, то ученые считают, что оно поступает в облака Венеры из космической пыли, которая попадает в атмосферу планеты, а затем вступает в реакцию с серной кислотой.

По словам ученых, самым главным открытием стало обнаружение огромного количества воды в облаках Венеры. Если воды в облаках планеты так много, то это повышает возможность существования там внеземной жизни. Это всего лишь предположение, которое является предметом споров среди ученых. Может ли Венера быть пригодной для жизни и есть ли там внеземная жизнь, возможно, помогут выяснить будущие миссии на Венеру, запланированные на конец десятилетия.

