Найяскравіші астрономічні явища жовтня 2025: що можна буде побачити у небі і коли

З самого початку жовтня нічний час доби — трохи довший, і це відкриває більше можливостей для спостереження асторонічних явищ. Головною подією цього місяця може стати яскрава поява комети C/2025 A6 (Lemmon), яку можна буде побачити неозброєним оком.

Особливо видовищним у жовтні є передсвітанкове небо, на якому досить високо сяє Оріон. Компанію йому складають такі насичені сузір’я, як Близнята, Візничий, Персей і Кассіопея. Також можна побачити найяскравіші планети: Венера рухається небом за Сонцем, переходячи з Лева до Діви, а Юпітер залишається в Близнятах. Про це йдеться у статті Universe Space Tech.

Головні астрономічні явища жовтня 2025

Вже 6 жовтня ближче до ранку майже повний Місяць наблизиться до Сатурна, а після світанку відбудеться сполучення з Нептуном, але усі три тіла будуть під горизонтом і побити це неозброєним оком не вийде. Найкращий час для спостережень — них з 5 на 6 жовтня.

7 жовтня буде повня, точний час настання повної фази Місяця — 6:47.

10 жовтня Місяць наблизиться до скупчення Плеяди, спостерігати за цим можна буде лише у тих частинах світу, де о 9:40 за Києвом буде ще ніч.

З 13 на 14 жовтня о 1:30 ночі відбудеться сполучення Місяця з Юпітером. Впродовж ночі можна буде побачити, як старий Місяць, рухаючись Близнятами, "прослизає" між Поллуксом та Юпітером.

19 жовтня старий Місяць опиниться поруч з Венерою, але для спостерігачів з України видовище буде недоступним, адже розгортатиметься о 21:26.

21 жовтня о 15:25 Місяць увійде в фазу молодика, а комета C/2025 A6 (Lemmon) опиниться на найменшій відстані від Землі. Очікується, що приблизно в цей час вона може стати видимою для неозброєного ока. У Північній півкулі відмінні умови для спостережень зберігатимуться увесь місяць.

З 2 жовтня по 7 листопада спостерігається активність метеорного потоку Оріоніди, а його пік також очікується 21 жовтня. При цьому він припадає на молодик, тож Місяць не заважатиме спостерігачам. У виданні наголосили, що цей потік — "вельми непередбачуваний і цілком може приємно вразити".

29 жовтня Меркурій досягне найбільшої східної елогації, але спостереження будуть майже неможливими, адже після заходу Сонця він опиниться надто низько над південно-західним горизонтом. Ідеальними умови для спостереження будуть лише у Південній півкулі.

Цього ж дня міжзоряна комета 3I/ATLAS пройде перигелій, але побачити її буде неможливо, бо Земля і комета будуть по різні боки від денної зорі. Для дослідників важливо, що зазвичай після проходження перигелію комети найбільш активні.

3I/ATLAS залишатиметься недоступною для земних обсерваторій орієнтовно до другої декади листопада. Однак на початку наступного місяця вона проходитиме на найменшій відстані від Марса, і це планують спробувати зафіксувати з космічних апаратів, які обертаються навколо Червоної планети.

