П'ять загадок космосу, які поки що не розгадали астрономи (фото)

У Всесвіті існує багато дивних явищ і об'єктів, над розкриттям таємниць яких ламають голови вчені багато років. Тут представлені лише деякі з них, але вони являють собою одні з найбільших загадок.

Related video

Що більше астрономи вивчають Всесвіт, то більшим стає розуміння, що космос приховує багато загадок. Буває так, що кожне нове відкриття породжує ще більше невирішених питань. Ось добірка з п'яти загадок космосу, які поки що не розгадали астрономи, але спроби не припиняються, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Проблема Хаббла

Астрономам відомо, що наш Всесвіт постійно розширюється з моменту початку свого існування 13,8 мільярда років тому. Але вимірювання швидкості цього розширення, яка називається постійна Габбла, показують різні значення.

Учені використовують для вимірювання швидкості розширення космосу з одного боку дані, отримані під час вивчення реліктового випромінювання. Це так зване перше світло Всесвіту, яке все ще існує.

Астрономам відомо, що наш Всесвіт постійно розширюється з моменту початку свого існування 13,8 мільярда років тому Фото: Big Think

З іншого боку, для отримання постійної Габбла вчені використовують змінні зірки цефеїди і наднові типу Ia. Яскравість цих об'єктів відома, і вони випромінюють відносно постійну кількість світла. Тому астрономи можуть визначити відстань до них.

Вимірювання за допомогою реліктового випромінювання показують, що Всесвіт розширюється зі швидкістю приблизно 67 кілометрів на секунду на мегапарсек. Але другий спосіб вимірювання показує, що постійна Габбла становить приблизно 73 кілометри на секунду на мегапарсек.

1 мегапарсек — це 1 млн парсеків. Парсек дорівнює 3,26 світлових років. Один світловий рік — це 9,6 трильйона кілометрів.

Розбіжність у значеннях швидкості розширення Всесвіту називається проблемою Габбла. Вчені запропонували вже кілька теорій для пояснення цієї проблеми, але єдиної думки поки що немає.

Швидкі радіосплески

Перший швидкий радіосплеск був виявлений у 2007 році. Це був потужний викид радіовипромінювання, що тривав лише кілька мілісекунд. Але при цьому під час цієї події виділилося в 500 мільйонів разів більше енергії, ніж виділяє Сонце.

Відтоді астрономи виявили тисячі цих дивних подій, і їхню загадку поки що не вдалося розгадати.

Більшість швидких радіосплесків виникають за межами нашої галактики Чумацький Шлях і з'являються лише один раз. Деякі іноді повторюються.

Вчені вважають, що можливо, ці дивні явища створюють магнетари — нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. Але навіть якщо це так, то чи є магнетари єдиними джерелами швидких радіосплесків? Річ у тім, що деякі з цих подій з'явилися там, де магнетарів немає. Також незрозуміло, чому деякі швидкі радіосплески повторюються.

Темна матерія

Коли астрономи зазирнули в найдавніше минуле Всесвіту, то вони виявили щось дивне. Кількість звичайної матерії у Всесвіті, що складається з атомів і відомих частинок, не могла пояснити гравітацію, необхідну для того, щоб Всесвіт виглядав таким, яким він є.

Щось створює додаткову гравітацію і її приблизно в 5 разів більше, ніж створює звичайна матерія Фото: Live Science

Якби існувала тільки звичайна матерія, то галактики оберталися б повільніше, а скупчення галактик розліталися б на частини. Крім того, викривлення простору-часу навколо масивних об'єктів занадто виражене, щоб бути просто наслідком гравітації звичайної матерії.

Щось створює додаткову гравітацію і її приблизно в 5 разів більше, ніж створює звичайна матерія. При цьому це щось взаємодіє зі звичайною матерією тільки за допомогою гравітації і його не можна побачити.

Цей невидимий компонент Всесвіту вчені назвали темна матерія. Уже майже 100 років астрономи намагаються зрозуміти, що це таке і з яких частинок складається темна матерія. Але поки що це одна з найбільших загадок космосу.

Об'єкт Хога

Об'єкт Хога Фото: solar-system

Серед мільярдів галактик у Всесвіті є дійсно дивні. Але серед цих дивних об'єктів виділяється об'єкт Хога.

Так називається незвичайна галактика, яка знаходиться на відстані приблизно 600 млн світлових років від нас, і має дивну структуру. Галактика складається з ідеально симетричного кільця молодих зірок і областей зореутворення діаметром близько 120 000 світлових років. Усередині кільця знаходиться жовта сфера, що складається з більш старих зірок діаметром близько 17 000 світлових років. Сферу і кільце розділяє приблизно 58 000 світлових років практично повністю порожнього простору.

Астрономи знають, як утворилася ця галактика.

Дев'ята планета

Деякі астрономи вважають, що ще одна планета Сонячної системи може ховатися далеко за орбітою Нептуна, восьмої й останньої планети від Сонця.

Деякі астрономи вважають, що ще одна планета Сонячної системи може ховатися далеко за орбітою Нептуна Фото: Девятая планета

У цій області Сонячної системи знаходяться мільйони невеликих крижаних об'єктів. Деякі з них згруповані таким чином, що це може означати, що вони були переміщені гравітацією невидимої планети.

Астрономи вважають, що ця планета має приблизно у 5 разів більшу масу, ніж у Землі, і один оберт навколо Сонця здійснює приблизно за 5000 років. Земля це робить за 365 днів.

Але пошуки гіпотетичної Дев'ятої планети, поки не увінчалися успіхом. Деякі вчені вважають, що такої планети не існує, а інші наполягають на зворотному, тому пошук триває.

Фокус уже писав про найяскравіші астрономічні явища жовтня 2025 року.

Також Фокус писав про те, що знайдена планета з великим апетитом: вона поглинає 6 млрд тонн пилу і газу за секунду.