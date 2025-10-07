Земля перебуває в постійному русі: чому ми його не відчуваємо

Люди, як і всі живі істоти, беруть участь у русі Землі, оскільки наша планета постійно рухається: вона обертається навколо своєї осі та навколо Сонця.

Прямо зараз ви разом із нашою планетою летите в космосі з величезною швидкістю. Люди беруть участь у русі нашої планети як навколо Сонця, так і навколо своєї осі. Але ми не відчуваємо цього руху. Земля кожні 24 години робить повний оберт навколо своєї осі зі швидкістю приблизно 1670 км/год. Щороку наша планета робить повний оберт навколо Сонця зі швидкістю приблизно 107 000 км/год. Чому ж ми не відчуваємо настільки швидкого руху нашої планети? Про це пише Space.

Згадайте, як у дитинстві, ви відчували рух каруселі, коли каталися на ній. Наш мозок помічав цей рух, адже він не був плавним. Карусель прискорювалася і сповільнювалася. Але рух Землі є плавним. Обертання планети навколо своєї осі та навколо Сонця відбувається без різких поштовхів чи зупинок. У міру того, як наша планета обертається навколо Сонця по злегка витягнутій орбіті, швидкість її руху трохи збільшується, коли Земля розташована ближче до Сонця, і трохи зменшується, коли вона розташована далі. Але зміни зі швидкості руху відбуваються настільки поступово і плавно, що ми цього не відчуваємо.

Уявіть, що ви летите на літаку зі швидкістю в сотні кілометрів на годину. Але в салоні все залишається нерухомим. Річ у тім, що літак і його пасажири рухаються з однією швидкістю і в одному напрямку. Так само, як ми не відчуваємо швидкості літака, ми не відчуваємо руху Землі, адже ми рухаємося разом із планетою з однією і тією ж швидкістю. Наш мозок міг би відчути рух Землі, якби планета раптово прискорилася чи сповільнилася, або ж змінила траєкторію руху. Але цього не відбувається.

Люди також не помічають руху Землі через те, що в космосі немає орієнтирів, завдяки яким ми могли б побачити рух планети. Коли ви їдете в машині, то такими орієнтирами виступають дерева і знаки, що проносяться повз. Ці нерухомі об'єкти допомагають нашому мозку фіксувати рух. Але зірки в космосі знаходяться настільки далеко від нас, що здаються нерухомими, навіть якщо ми рухаємося відносно них зі швидкістю в тисячі кілометрів на годину.

Незважаючи на величезну швидкість руху Землі, ми не відлітаємо в космос завдяки земній гравітації, яка притягує все на поверхні нашої планети до центру Землі.

До речі, якби Земля не оберталася навколо своєї осі, то один бік планети завжди був звернений до Сонця, де був би вічний день. На іншому боці була б вічна ніч. А завдяки тому, що вісь Землі нахилена під час руху навколо Сонця це призводить до зміни пір року на нашій планеті. Тобто різні частини Землі отримують більше або менше сонячного світла.

Варто зазначити, що Сонце також не стоїть на місці, а обертається зі швидкістю в сотні тисяч кілометрів на годину навколо центру нашої галактики Чумацький Шлях. Сама наша галактика також рухається Всесвітом.

А ще сам Всесвіт постійно розширюється, хоча астрономи не можуть зрозуміти, чому різні вимірювання дають різні показники швидкості цього розширення. Це одна із загадок космосу, яку намагаються розгадати вчені, як уже писав Фокус.

