Марсохід NASA, можливо, побачив у небі Марса комету з іншого світу (фото)

Астрономи-аматори припускають, що марсохід Perseverance за допомогою своєї навігаційної камери міг зробити зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, що пролітала повз Червону планету. NASA поки що цього не підтверджувало.

4 жовтня навігаційна камера марсохода Perseverance зробила зображення якогось об'єкта в нічному небі Марса, який, як припускають астрономи-аматори, може бути кометою 3I/ATLAS, що прибула в наше космічне оточення з іншої зоряної системи. Дата отримання фотографій збігається з часом близького прольоту міжзоряної комети поруч із Марсом. Але в NASA поки не підтвердили, що марсохід побачив у небі Червоної планети саме цю комету, пише Space.

Нагадуємо, що третій в історії виявлений у Сонячній системі міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою, був виявлений 1 липня цього року. Попередні дані показують, що ядро комети має діаметр понад п'ять кілометрів, а важити ця комета може вражаючі 33 мільярди тонн. Як уже писав Фокус, є вчені, які вважають, що об'єкт з іншої зоряної системи може бути інопланетним космічним кораблем.

4 жовтня навігаційна камера марсохода Perseverance зробила зображення якогось об'єкта в нічному небі Марса, який, як припускають астрономи-аматори, може бути кометою 3I/ATLAS Фото: solar-system

Наразі міжзоряну комету 3I/ATLAS не видно із Землі і вона з'явиться в нашому полі зору лише наприкінці цього року. Але її можна побачити з поверхні Марса і з орбіти навколо цієї планети. Раніше NASA планувало використовувати орбітальні апарати, які обертаються навколо Марса для спостереження за 3I/ATLAS. Також планувалося використовувати для цього і марсохід Perseverance. Можливо, скоро будуть представлені офіційні дані цих спостережень.

Фотографія, можливо, комети 3I/ATLAS, зроблена марсоходом Perseverance (у центрі) Фото: solar-system

3 жовтня міжзоряна комета пролетіла повз Марс на найближчій відстані від планети — 30 мільйонів кілометрів. А 4 жовтня навігаційна камера марсохода Perseverance зробила зображення якогось об'єкта в нічному небі Марса, який може бути цією кометою, що все ще перебувала поблизу.

Зараз NASA через припинення державного фінансування тимчасово не працює. Але Perseverance продовжує надсилати необроблені зображення, які доступні для перегляду всім охочим на сайті космічного агентства. Саме там астрономи-аматори виявили, як їм здається, зображення 3I/ATLAS.

Фотографія, можливо, комети 3I/ATLAS, зроблена марсоходом Perseverance Фото: solar-system

Можливо, насправді марсохід побачив орбітальний космічний апарат. Тепер потрібно чекати офіційного повідомлення NASA, коли агентство продовжить свою роботу, щоб стало зрозуміло, що ж видно на фотографіях.

Раніше NASA вже використовувало космічні телескопи Габбл і Вебб для спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS. Вчені продовжують її вивчати, щоб точно зрозуміти її хімічний склад. Передбачається, що ця комета може бути старшою за наше Сонце і її характеристики можуть розповісти астрономам про місце народження цього об'єкта.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фотографія телескопа Хаббл Фото: solar-system

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фотографія телескопа Вебб Фото: solar-system

