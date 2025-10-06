У Всесвіті існує дивна смуга і фізики не можуть зрозуміти чому: що відомо

Аномалія в температурі Всесвіту давно ставила фізиків у глухий кут, і новий аналіз даних лише поглибив таємницю її причини.

Учені давно вважають, що Всесвіт має виглядати приблизно однаково в усіх напрямках. Але аномалія у випромінюванні, що залишилося після Великого вибуху, зберігається навіть після нового аналізу радіохвиль, проведеного за допомогою радіотелескопів. Або Всесвіт не такий однорідний, як вважається, або ж учені щось не беруть до уваги під час вивчення космосу. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише New Scientist.

У післясвітінні Великого вибуху, відомому як реліктове випромінювання, спостерігається дивна смуга. Фізики згодні з тим, що положення нашої планети у Всесвіті не повинно бути якимось винятковим, тому вони очікують, що реліктове випромінювання повинно виглядати приблизно однаково в усіх напрямках. Але спостереження показують, що існує лінія, уздовж якої рухається реліктове випромінювання і його температура змінюється від низької до високої. Це називається диполем, і фізики використовували нові дані радіотелескопів у спробі розгадати таємницю цього дивного явища.

За словами вчених, те, що існує диполь у реліктовому випромінюванні, не дивно, але його розмір не відповідає стандартній космологічній моделі. Випромінювання, яке випускає рухоме джерело або яке вимірюється рухомим спостерігачем, а Земля і наша галактика перебувають у русі, стає теплішим або холоднішим залежно від цього руху через ефект Доплера та інші ефекти відносного руху, згідно зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна. Але диполь, який фізики спостерігають кілька десятиліть, відповідає руху, який приблизно в 10 разів швидший за очікуваний.

Щоб краще зрозуміти цю невідповідність, фізики провели аналіз радіохвиль, що приходять із космосу, за допомогою декількох радіотелескопів. Вони провели аналіз даних відповідно до нової моделі походження радіохвиль. Фізики порівнюють свій метод із поділом неба на пікселі з визначенням кількості джерел випромінювання в кожному з них. Але навіть після такого ретельного аналізу загадка диполя зберігалася.

Це означає, що або вчені чогось не розуміють у структурі навколишнього космосу, або весь Всесвіт не такий однорідний, як передбачається. Хоча можуть існувати помилки у вимірах. За словами фізиків, частково проблема полягає в тому, що всі радіосигнали, які збирають радіотелескопи, слабкі. З іншого боку, інфрачервоне випромінювання квазарів (яскраві об'єкти в центрах галактик, які створюють чорні діри), схоже, підкріплює вимірювання за допомогою радіохвиль і доводять, що дивний диполь у реліктовому випромінюванні існує.

Автори дослідження вважають, що майбутні телескопи зможуть підвищити точність вимірювань і розкрити таємницю диполя.

