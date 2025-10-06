Во Вселенной существует странная полоса и физики не могут понять почему: что известно

Аномалия в температуре Вселенной давно ставила физиков в тупик, и новый анализ данных лишь углубил тайну ее причины.

Ученые давно считают, что Вселенная должна выглядеть примерно одинаково во всех направлениях. Но аномалия в излучении, оставшемся после Большого взрыва, сохраняется даже после нового анализа радиоволн, проведенного с помощью радиотелескопов. Или Вселенная не так однородна, как считается, или же ученые что-то упускают из виду при изучении космоса. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет New Scientist.

В послесвечении Большого взрыва, известном как реликтовое излучение, наблюдается странная полоса. Физики согласны с тем, положение нашей планеты во Вселенной не должно быть каким-либо исключительным, поэтому они ожидают, что реликтовое излучение должно выглядеть примерно одинаково во всех направлениях. Но наблюдения показывают, что существует линия, вдоль которой движется реликтовое излучение и его температура меняется от низкой до высокой. Это называется диполем, и физики использовали новые данные радиотелескопов в попытке разгадать тайну этого странного явления.

По словам ученых, то, что существует диполь в реликтовом излучении, не удивительно, но его размер не соответствует стандартной космологической модели. Излучение, которое выпускает движущийся источник или которое измеряется движущимся наблюдателем, а Земля и наша галактика находятся в движении, становится теплее или холоднее в зависимости от этого движения из-за эффекта Доплера и других эффектов относительного движения, согласно специальной теории относительности Эйнштейна. Но диполь, который физики наблюдают несколько десятилетий, соответствует движению, которое примерно в 10 раз быстрее ожидаемого.

Чтобы лучше понять это несоответствие, физики провели анализ радиоволн, приходящих из космоса, с помощью нескольких радиотелескопов. Они провели анализ данных в соответствии с новой моделью происхождения радиоволн. Физики сравнивают свой метод с разделением неба на пиксели с определением количества источников излучения в каждом из них. Но даже после такого тщательного анализа загадка диполя сохранялась.

Это означает, что, либо ученые чего-то не понимают в структуре окружающего космоса, либо вся Вселенная не так однородна, как предполагается. Хотя могут существовать ошибки в измерениях. По словам физиков, отчасти проблема заключается в том, что все радиосигналы, которые собирают радиотелескопы, слабые. С другой стороны, инфракрасное излучение квазаров (яркие объекты в центрах галактик, создаваемые черными дырами), похоже, подкрепляет измерения с помощью радиоволн и доказывают, что странный диполь в реликтовом излучении существует.

Авторы исследования считают, что будущие телескопы смогут повысить точность измерений и раскрыть тайну диполя.

