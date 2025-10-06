Самый чистый объект в известной Вселенной: обнаружена звезда, которую сложно объяснить

Астрономы обнаружили звезду, которая, к удивлению ученых, не загрязнена тяжелыми химическими элементами. Исследователи считают, что она могла возникнуть благодаря самым первым звездам во Вселенной.

Related video

В соседней галактике Большое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути, астрономы обнаружили удивительную звезду, получившую название SDSS J0715-7334. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показывает, что эта звезда практически не содержит тяжелых химических элементов, которые создаются при взрыве сверхновой. Астрономы считают, что эта звезда может быть прямым потомком самых первых звезд, возникший во Вселенной более 13 миллиардов лет назад, пишет New Scientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас астрономы считают, что самые первые звезды, известные как звезды населения III, появились через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва и состояли только из водорода и гелия. Эти два химических элемента наполняли Вселенную в начале ее истории.

Эти звезды со временем взорвались в виде сверхновой и заполнили космос более тяжелыми, чем гелий химическими элементами. В астрономии их называют металлами. Наполненный металлами газ стал основой для появление следующего поколения звезд, известных как звезды населения II. Эти звезды со временем также начали взрываться в виде сверхновой и наполнили космос всеми известными нам химическими элементами, которые можно обнаружить в составе звезд и планет.

Большая часть звезд в Млечном Пути принадлежит к звездам населения I, возраст которых меньше 10 млрд лет. Но астрономы обнаружили в нашей галактике также звезды населения II, которые содержат не очень много металлов. Эти очень старые звезды существуют более 10 млрд лет.

Большая часть звезд в Млечном Пути принадлежит к звездам населения I, возраст которых меньше 10 млрд лет Фото: NASA

Теперь астрономы обнаружили в галактике Большое Магелланово Облако звезду с самым низким содержанием металлов в известной Вселенной. Звезда SDSS J0715-7334 содержит примерно в 20 000 раз меньше металлов, чем Солнце. То есть это самая чистая звезда, среди всех известных, которая не сильно загрязнена тяжелыми химическими элементами.

Ученые выяснили, что эта звезда содержит очень мало железа по сравнению с другими звездами населения II. Еще более удивительным открытием стало то, что эта звезда содержит очень мало углерода. Но известные звезды населения II в Млечном Пути содержат много углерода.

Часть галактики Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Астрономы считают, что эта звезда могла образоваться иначе, чем другие такие же древние звезды, обнаруженные в нашей галактике.

Чтобы образовалась звезда размером с SDSS J0715-7334, необходим относительно небольшой и холодный сгусток газа, для чего обычно требуются тяжелые химические элементы, такие как углерод, чтобы газ мог потерять достаточно энергии. Но почти полное отсутствие углерода в звезде затрудняет охлаждение газа, чтобы она появилась. Пока что объяснить появление этой удивительной звезды астрономы не могут, ведь механизма, который мог бы ее создать еще не наблюдали в ранней Вселенной, в частности в ранней истории Млечного Пути.

Возможно, в разных местах Вселенной газ охлаждался по-разному миллиарды лет назад, может происходило нечто иное. Астрономы пока не могут дать точный ответ о происхождении этой звезды.

Как уже писал Фокус, благодаря тому, что 102 года назад была обнаружена неизвестная ранее звезда, ученые получили доказательства того, что Вселенная намного больше, чем считалось.

Также Фокус писал о том, что несуществующие частицы могут стать ключом к пониманию реального мира. Виртуальные частицы, которые являются математическим инструментом, раскрывают странные механизмы работы реальных субатомных частиц. Без виртуальных частиц нельзя было бы объяснить то, что происходит с реальными частицами внутри атомов.