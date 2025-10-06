Открытие "стандартной свечи": 100 лет назад ученые узнали, что Вселенная выглядит иначе (фото)

102 года назад Эдвин Хаббл обнаружил новую звезду и выяснил, что Вселенная является необъятной.

Related video

В ночь с 5 на 6 октября 1923 года астроном Эдвин Хаббл наблюдал странную звезду, яркость которой менялась с регулярными интервалами. Звезда, получившая название M31-V1, сыграла ключевую роль в доказательстве того, что Вселенная не ограничивается галактикой Млечный Путь, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эдвин Хаббл наблюдал за космосом с помощью 100-дюймового телескопа Хукера в обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии, когда обнаружил тусклое пятно света. Размытое изображение этого объекта впоследствии произвело революцию в нашем понимании космоса.

Сначала Хаббл решил, что он увидел взрыв новой, то есть разновидность звездного взрыва, но затем выяснил, свет звезды менялся и становился то ярче, то тусклее с определенной периодичностью. Таким образом астроном поределил, что это переменная звезда.

Размытое изображение странной звезды произвело революцию в нашем понимании космоса Фото: Live Science

Эта переменная звезда, названная M31-V1, оказалась цефеидой. Это звезды, яркость которых меняется с поразительной регулярностью. Их еще называют космические "стандартные свечи". Хаббл был не первым, кто открыл эти звезды.

В 1912 году американский астроном Генриетта Суон Ливитт изучила яркость их периодичность ее изменения для 25 цефеид в соседней карликовой галактике Малое Магелланово Облако. Она обнаружила, что чем ярче цефеида, тем медленнее она мерцает.

Но наблюдения Хаббла сыграли ключевую роль в научных дискуссиях того времени. Астроном Харлоу Шепли считал, что Млечный Путь — это вся Вселенная, в то время как астроном Хебер Кертис провел измерение расстояния до соседней галактики Андромеды, что позволило предположить, что мы живем во Вселенной, наполненной многими галактиками.

Андромеда на протяжении многих лет вызывала споры среди астрономов относительно того, является ли она другой галактикой, туманностью или созвездием в Млечном Пути.

Когда Хаббл обнаружил цефеиду, то это укрепило аргументы Кертиса относительно того, что Андромеда не являются частью Млечного Пути. Хаббл изучал цефеиду в течение года, что позволило астроному вычислить, что галактика Андромеды находится на расстоянии 900 000 световых лет от нас.

Андромеда на протяжении многих лет вызывала споры среди астрономов относительно того, является ли она другой галактикой, туманностью или созвездием в Млечном Пути Фото: NASA

Работа Ливитт по изучению цефеид помогла сделать важное открытие Хаббла, которое касается расширения Вселенной. В то время как некоторые ученые предполагали, что Вселенная расширяется, используя общую теорию относительности Эйнштейна, Хаббл подтвердил это точными расчетами.

Астроном объединил данные Ливитт о расстоянии до цефеид с данными других астрономов, которые показали красное смещение галактик. Это смещение длины волн света к красному концу электромагнитного спектра из-за эффекта Доплера по мере того, как галактики удаляются от нас. Более далекие галактики имели большее красное смещение. Это показало, что они удаляются быстрее от нас, чем более близкие объекты.

Скорость расширения Вселенной получила название постоянная Хаббла. С 1923 года многочисленные наблюдения показали, что Вселенная действительно расширяется. А в конце 90-х годов прошлого века выяснилось, что она расширяется с ускорением благодаря темной энергии.

Но современные измерения скорости расширения Вселенной показывают разные значения. Пока ученые точно не знают, почему так происходит. Это называется проблема Хаббла, и как уже писал Фокус, она является одной из главных загадок Вселенной, над решением которой работают ученые.

Также Фокус писал о том, что американский ученый считают, что астронавты могут найти на Луне человеческую цивилизацию возрастом 50 000 лет. Ученый считает, что на спутнике Земли жили представители давно исчезнувшей человеческой цивилизации. Свидетельства их существования на Луне, по словам ученого, скрывали много лет.