Астронавты могут найти на Луне человеческую цивилизацию возрастом 50 000 лет, считает ученый

Американский ученый считает, что на спутнике Земли жили представители давно исчезнувшей человеческой цивилизации. Свидетельства их существования на Луне, по слова ученого, скрывались много лет.

Related video

Геолог и писатель Грегг Брейден утверждает, что свидетельства существования древнего города на Луне скрывали от общественности США и СССР во времена Холодной войны. Но, по словам Брейдена, будущие астронавты Китая и Индии, которые должны попасть на Луну в 2030-х годах, будут транслировать в прямом эфире лунную экспедицию и можно будет увидеть признаки существования там древней человеческой цивилизации, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Грегг Брейден, который написал несколько книг, посвященных возможности существования жизни на Луне и Марсе, считает, что астронавты обнаружат на спутнике Земли древние сооружения. Они, по словам ученого, покрыты надписями на древних языках, которые принадлежат человеческим культурам.

Ученый считает, что на Земле существовала древняя цивилизация, которая достигла технологического прогресса, позволившего осуществлять полеты на Луну. Но эта цивилизация была уничтожена примерно 50 000 лет во время войны. По словам Брейдена, на Луне жили представители этой исчезнувшей цивилизации.

По словам Брейдена, на Луне жили представители исчезнувшей цивилизации Фото: NASA

Современные научные данные и снимки Луны не показывают наличия на спутнике Земли искусственных сооружений или надписей. Но Брейден заявил, что есть фотографии, сделанные миссиями NASA, на которых видны структуры, которые имеют искусственное происхождение. Это, как считает ученый, свидетельствуют о том, что они были построены древней цивилизацией много тысяч лет назад.

Также Брейден утверждает, что, согласно неподтвержденным рассказам астронавтов программы "Аполлона", те якобы видели сооружения и письмена во время посещения Луны, что говорит о том, что NASA и CCCР скрывали эту информацию. Эти рассказы можно найти в конспирологической литературе.

Брейден заявил, что астронавты NASA видели то, о чем им запретили говорить и трансляции с Луны прерывались как раз тогда, когда было обнаружено нечто необычное.

Брейден заявил, что астронавты NASA видели то, о чем им запретили говорить и трансляции с Луны прерывались как раз тогда, когда было обнаружено нечто необычное Фото: NASA

Брейден утверждает, что существует много доказательств того, что история человечества, возможно, началась не 200 000 – 300 000 лет назад, как считается. На это указывают спорные археологические данные.

Ученый считает, что современные люди или наши близкие родственники существовали гораздо раньше, чем свидетельствуют имеющиеся данные.

Фокус также писал про одни из главных загадок Вселенной, которые пытаются раскрыть астрономы. Речь идет о противоречии в данных о расширении космоса, о природе темной материи и о загадочной планете, которая может скрываться в Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что уже в феврале 2026 года астронавты NASA могут осуществить первое за полвека путешествие к Луне.

Еще Фокус писал о том, что в теле самого долгоживущего млекопитающего в мире найден 100-летний гарпун.