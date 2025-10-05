Астронавти можуть знайти на Місяці людську цивілізацію віком 50 000 років, вважає вчений

Американський учений вважає, що на супутнику Землі жили представники давно зниклої людської цивілізації. Свідоцтва їхнього існування на Місяці, за словами вченого, приховували багато років.

Геолог і письменник Грегг Брейден стверджує, що свідчення існування стародавнього міста на Місяці приховували від громадськості США та СРСР за часів Холодної війни. Але, за словами Брейдена, майбутні астронавти Китаю та Індії, які мають потрапити на Місяць у 2030-х роках, транслюватимуть у прямому ефірі місячну експедицію і можна буде побачити ознаки існування там стародавньої людської цивілізації, пише Daily Mail.

Грегг Брейден, який написав кілька книжок, присвячених можливості існування життя на Місяці та Марсі, вважає, що астронавти виявлять на супутнику Землі стародавні споруди. Вони, за словами вченого, вкриті написами стародавніми мовами, які належать людським культурам.

Учений вважає, що на Землі існувала стародавня цивілізація, яка досягла технологічного прогресу, що дозволив здійснювати польоти на Місяць. Але ця цивілізація була знищена приблизно 50 000 років тому під час війни. За словами Брейдена, на Місяці жили представники цієї зниклої цивілізації.

За словами Брейдена, на Місяці жили представники зниклої цивілізації Фото: NASA

Сучасні наукові дані та знімки Місяця не показують наявності на супутнику Землі штучних споруд або написів. Але Брейден заявив, що є фотографії, зроблені місіями NASA, на яких видно структури, які мають штучне походження. Це, як вважає вчений, свідчить про те, що вони були побудовані стародавньою цивілізацією багато тисяч років тому.

Також Брейден стверджує, що, згідно з непідтвердженими розповідями астронавтів програми "Аполлона", ті нібито бачили споруди і письмена під час відвідування Місяця, що свідчить про те, що NASA і СРСР приховували цю інформацію. Ці розповіді можна знайти в конспірологічній літературі.

Брейден заявив, що астронавти NASA бачили те, про що їм заборонили говорити, і трансляції з Місяця переривалися якраз тоді, коли було виявлено щось незвичайне.

Брейден заявив, що астронавти NASA бачили те, про що їм заборонили говорити, і трансляції з Місяця переривалися якраз тоді, коли було виявлено щось незвичайне Фото: NASA

Брейден стверджує, що існує багато доказів того, що історія людства, можливо, почалася не 200 000 — 300 000 років тому, як вважається. На це вказують спірні археологічні дані.

Учений вважає, що сучасні люди або наші близькі родичі існували набагато раніше, ніж свідчать наявні дані.

