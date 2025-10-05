У тілі найдовгоживучішого ссавця у світі знайдено 100-річний гарпун (фото)

На початку 1900-х років хтось намагався зловити цю гігантську морську тварину, але безуспішно. Через 100 років учені виявили, що в тілі кита все ще перебуває стародавній гарпун.

Інуїтські китобої на Алясці зробили дивовижне відкриття. У туші гренландського кита вони виявили фрагменти гарпуна, що застряг у його плоті, але це була не сучасна зброя. За допомогою цього гарпуна китобої намагалися зловити кита ще на початку 1900-х років. Виявилося, що самому киту було близько 115 років, якщо не більше, пише IFLScience.

Гренландські кити проводять майже все своє життя в крижаних північних водах. Вони мешкають в основному в Північному Льодовитому океані. Гренландські кити досягають у довжину майже 19 метрів і можуть важити до 90 тонн. Масивні тіла китів зберігають тепло, а шар жиру товщиною до 50 см забезпечує їм комфортне існування в крижаному водному середовищі.

Цей вид серйозно постраждав від китобійного промислу, внаслідок якого чисельність гренландських китів різко скоротилася до менш ніж 3000 особин. З китобійним промислом було фактично покінчено до 1921 року, після чого популяція зросла до 10 000-23 000 особин.

Гренландський кит Фото: Wikipedia

Заборона на китобійний промисел не поширюється на полювання корінних народів, що ведеться для прожитку вздовж західного і північного узбережжя Аляски. Тисячі років гренландські кити тисячоліттями були найважливішим джерелом їжі для інуїтів.

Саме під час полювання на гренландських китів інуїтські китобої на Алясці 2007 року зробили дивовижне відкриття. Вони виявили фрагменти гарпуна в тілі кита. Вчені досліджували цей гарпун і самого кита.

Самка гренландського кита з дитинчам Фото: NOAA

Виявилося, що гарпун був використаний на початку 1900-х років у спробі спіймати гренландського кита китобоями, а дослідження кита показало, що його вік становить близько 115 років, а може бути і більше.

Це відкриття стало незвичайним внеском у зростаюче число доказів того, що гренландські кити, будучи одними з найбільших китів у світі, мають велику тривалість життя. Вважається, що вони можуть жити понад 200 років, що робить їх найдовгоживучими ссавцями на Землі.

