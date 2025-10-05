Цей надзвуковий апарат може доставити вантажі в будь-яке місце на Землі за годину (відео)

Американська компанія Inversion заявляє, що її апарат Arc може доставляти критично важливі вантажі в практично будь-яку точку на планеті менш ніж за 60 хвилин. При цьому для посадки йому не потрібна злітно-посадкова смуга. Новий апарат може також слугувати надзвуковою дослідницькою платформою.

Related video

Компанія Inversion зі США представила багаторазовий космічний апарат Arc, який призначений для доставки критично важливих вантажів масою до 225 кг з орбіти практично в будь-яке місце на Землі менш ніж за годину, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Компанія Inversion представила апарат Arc висотою близько 2,4 метра і шириною близько 1,2 метра. З його допомогою з орбіти можна буде швидко доставляти в будь-яке місце на планеті різні види вантажів — від предметів медичного призначення до безпілотників. Насамперед новий апарат призначений для доставки вантажів для американських військових.

Компанія планує тримати багаторазові апарати Arc на орбіті протягом тривалого часу, готовими до спуску на першу вимогу. Передбачається, що апарати можуть перебувати на орбіті до 5 років і щойно виникне потреба, вони можуть доставити вантажі вагою до 225 кг практично в будь-яку точку на Землі менш ніж за 60 хвилин.

Конструкція апарата Arc дає йому змогу маневрувати в атмосфері та відхилятися від заданого курсу на 1000 км, якщо це необхідно. Новий апарат для доставки вантажів використовує для приземлення парашути. При цьому його двигуни виготовлені з нетоксичних матеріалів, що дасть змогу забрати вантаж одразу ж після приземлення апарата.

На початку цього року компанія Inversion відправила на орбіту апарат Ray, який менший, ніж Arc для проведення випробувань. Були проведені випробування двигунів і системи управління. Ray успішно змінив свою орбіту в космосі, але він не повернеться на Землю. Його використовують для довготривалих випробувань програмного забезпечення.

Що стосується апарату Arc, то компанія планує провести його перше випробування вже наступного року. Наразі було проведено наземні випробування, які виявилися успішними.

Представники компанії Inversion заявили, що Arc можна використовувати не тільки для доставки вантажів, а й як надзвукову випробувальну платформу. Апарат здатний розвивати швидкість, яка у 20 разів вища за швидкість звуку, і витримувати великі перевантаження.

Фокус уже писав про те, що в США триває розробка надзвукового вантажного літака, який зможе долетіти зі США до Європи за 27 хвилин.

Також Фокус писав про те, що виявлено прихований секрет Туринської плащаниці, який вказує на воскресіння Ісуса Христа. Таємниця однієї з головних реліквій християнства тільки поглиблюється завдяки тому, що хірург-стоматолог, за його словами, виявив на Туринській плащаниці обриси зубів.