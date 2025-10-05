Этот сверхзвуковой аппарат может доставить грузы в любое место на Земле за час (видео)

Американская компания Inversion заявляет, что ее аппарат Arc может доставлять критически важные грузы в практически любую точку на планете менее чем за 60 минут. При этом для посадки ему не нужна взлетно-посадочная полоса. Новый аппарат может также служить сверхзвуковой исследовательской платформой.

Компания Inversion из США представила многоразовый космический аппарат Arc, который предназначен для доставки критически важных грузов массой до 225 кг с орбиты практически в любое место на Земле менее чем за час, пишет Interesting Engineering.

Компания Inversion представила аппарат Arc высотой около 2,4 метра и шириной около 1,2 метра. С его помощью с орбиты можно будет быстро доставлять в любое место на планете разные виды грузов – от предметов медицинского назначения до беспилотников. В первую очередь новый аппарат предназначен для доставки грузов для американских военных.

Компания планирует держать многоразовые аппараты Arc на орбите в течение длительного времени, готовыми к спуску по первому требованию. Предполагается, что аппараты могут находится на орбите до 5 лет и как только возникнет потребность они могут доставить грузы весом до 225 кг практически в любую точку на Земле менее чем за 60 минут.

Конструкция аппарата Arc позволяет ему маневрировать в атмосфере и отклоняться от заданного курса на 1000 км, если это необходимо. Новый аппарат для доставки грузов использует для приземления парашюты. При этом его двигатели изготовлены из нетоксичных материалов, что позволит забрать груз сразу же после приземления аппарата.

В начале этого года компания Inversion отправила на орбиту аппарат Ray, который меньше, чем Arc для проведения испытаний. Были проведены испытания двигателей и системы управления. Ray успешно изменил свою орбиту в космосе, но он не вернется на Землю. Его используют долговременных испытаний программного обеспечения.

Что касается аппарата Arc, то компания планирует провести его первое испытание уже в следующем году. На данный момент были проведены наземные испытания, которые оказались успешными.

Представители компании Inversion заявили, что Arc можно использовать не только для доставки грузов, но и в качестве сверхзвуковой испытательной платформы. Аппарат способен развивать скорость, которая в 20 раз выше скорости звука и выдерживать большие перегрузки.

