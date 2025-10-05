Скрытый секрет Туринской плащаницы: обнаружены детали, указывающие на воскрешение Иисуса (фото)

Тайна одной из главных реликвий христианства только углубляется благодаря тому, что хирург-стоматолог, по его словам, обнаружил на Туринской плащанице очертания зубов.

Related video

Хирург-стоматолог Джон Соттосанти стоял перед Туринской плащаницей, древней тканью, в которую, как считается, было завернуто тело Иисуса Христа после распятия, и заметил нечто, что мало кто видел. Это были едва заметные очертания человеческих зубов. В новом, еще не прошедшем рецензирование исследовании, Соттосанти показал, что он может различить режущие края нижних передних зубов, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В то время как ранее исследователи спорили о наличии верхних и нижних зубов на Туринской плащанице, стоматолог пришел к выводу, что видны только нижние зубы, вероятно, потому, что верхние были скрыты усами и губами.

По словам Соттосанти, сразу после смерти наступает явление, называемое первичной вялостью, при котором расслабляются все мышцы тела, включая мышцы челюсти. Это может привести к отвисанию челюсти и раздвижению зубов.

При этом Соттосанти называет свое открытие очень удивительным. Нижние зубы, отпечаток которых он увидел на Туринской плащанице, свидетельствуют о том, что в момент воскрешения Иисуса Христа его тело испустило всплеск энергии, достаточно мощный, чтобы запечатлеть даже мельчайшие анатомические особенности, говорит хирург-стоматолог.

Хирург-стоматолог утверждает, что на Туринской плащанице видны зубы. Джон Соттосанти считает, что зубы, как и изображение человеческого тела, являются результатом воскрешения Фото: Daily Mail

Это исследование, как считает Соттосанти, подтверждает теорию о том, что во время воскрешения излучение, вышедшее из тела, позволило зубам оказаться на изображении. Но не все ученые согласны с этими выводами.

Например, иммунолог Келли Кирс, тщательно изучавшая Туринскую плащаницу, заявила, что вопрос о том, что на Туринской плащанице видны человеческие зубы является спорным и субъективным. Кирс считает, что сложно сделать правильный вывод из-за полос ткани, которые на негативе выглядят белыми.

Несмотря на скептицизм, Соттосанти сослался на несколько опубликованных исследований, в которых также говорится о том, что на Туринской плащанице видны отпечатки зубов. В их числе были снимки, сделанные в 1982 году Джайлсом Картером, который предположил, что рентгеновское излучение, исходящее изнутри тела, могло создать отпечаток тела на Туринской плащанице, включая зубы и кости.

Туринская плащаница считается покрывалом, в которое было завернуто тело Иисуса Христа после распятия Фото: popularmechanics.com

Соттосанти также ссылается на исследование ученых из Университета Дьюка, которые разработали метод наложения поляризованных изображений для изучения Туринской плащаницы. Наложив позитивные и негативные изображения с поляризационным фильтром, они, как утверждается, увидели 20 верхних и нижних зубов.

Хирург-стоматолог говорит, что его знания анатомии полости рта и хирургический опыт позволили ему идентифицировать то, что, по его мнению, является частями нижних зубов. По его словам, эти зубы выглядят светлее окружающей челюстной кости, что позволяет предположить, что отпечаток тела сохранил даже мельчайшие анатомические детали.

С 1980-х годов было опубликовано более 170 рецензируемых научных статей о таинственной Туринской плащанице, и многие ученые пришли к выводу, что она подлинная. Но также есть много ученых, которые считают ее подделкой.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что на самом деле на Туринской плащанице нет отпечатка лица Иисуса Христа.

Также Фокус писал о том, что самые долгоживущие животные на Земле живут уже 2300 лет.