Самые долгоживущие животные на Земле живут уже 2300 лет (фото)

Некоторые виды на Земле могут жить сотни лет, но есть те, которые могут жить более двух тысяч лет. Обитают они в основном в океанах, но есть и наземное животное, которое живет уже почти 200 лет.

Гренландские полярные акулы являются ярким примером животных с исключительной продолжительностью жизни, и на то есть причины. Будучи самыми долгоживущими позвоночными на Земле, они развиваются невероятно медленно. Но есть и другие виды, которые имеют невероятно долгую жизнь, пишет IFLScience.

Огромная губка

В 2015 году ученые обнаружили самую большую из когда-либо зарегистрированных губок на глубине около 2133 метров Фото: IFLS

В 2015 году ученые обнаружили самую большую из когда-либо зарегистрированных губок на глубине около 2133 метров недалеко от Гавайских островов. Колониальные организмы, подобные этому гиганту, растут медленно, а значит, они должны быть очень старыми, чтобы достичь огромных размеров. Размеры этой губки составляли 3,7 на 2,1 метра и, хотя ее точный возраст не установлен, ученые говорят, что губки могут жить более 2300 лет.

Гренландская полярная акула

Гренландская полярная акула Фото: Wikipedia

Эти акулы являются самыми долгоживущими позвоночными на Земле. Ученые выяснили, что они могут жить до 400 лет благодаря своему медленному развитию. Но в среднем эти акулы живут около 200 лет.

Необычный моллюск

Arctica islandica Фото: Wikipedia

Двустворчатые моллюски вида Arctica islandica могут жить более 500 лет, как показывают исследования. Возраст самого старого из зарегистрированных экземпляров составил 507 лет, что превышает возраст гренландской акулы, и это самое старое из известных не колониальных животных. Самое интересное, что самый старый известный представитель этого вида, с именем Мин, умер из-за того, что был заморожен учеными для изучения.

Бессмертная медуза

Бессмертная медуза Фото: IFLS

Медузы вида Turritopsis dohrnii считаются практически бессмертными. Секрет их долголетия заключается в том, что эти морские существа отказываются умирать. Когда бессмертные медузы получают ранение или страдают от голода, они падают на морское дно и начинают разлагаться. Но вместо того, чтобы умереть в традиционном смысле, их клетки перегруппируются и образуют полипы, то есть самую раннюю стадию жизни медуз. Это делает их биологически бессмертными, но медузы вида Turritopsis dohrnii не живут вечно, ведь после того, как тебя съедят, пути назад уже нет.

Гренландский кит

Гренландский кит Фото: Wikipedia

Гренландский кит остается претендентом на звание самого долгоживущего млекопитающего на Земле. Эти морские животные могут жить более 200 лет, хотя средняя продолжительность их жизни составляет всего 40 лет.

Считается, что гренландские киты могут жить очень долго благодаря уникальному типу дупликации генов, который замедляет деление клеток, что означает, что они могут стареть без риска развития рака. К сожалению, это также снижает мужскую фертильность, поскольку ген CDKN2C приводит к снижению выработки сперматозоидов.

Гигантская сейшельская черепаха

Гигантская сейшельская черепаха по имени Джонатан Фото: Wikipedia

Самым долгоживущим наземным животным считается гигантская сейшельская черепаха по имени Джонатан. В свои 193 года Джонатан не только старейшая черепаха, но и старейшее ныне живущее наземное животное, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

