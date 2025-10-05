Найдовгоживучіші тварини на Землі живуть уже 2300 років (фото)

Деякі види на Землі можуть жити сотні років, але є ті, які можуть жити понад дві тисячі років. Мешкають вони переважно в океанах, але є й наземна тварина, яка живе вже майже 200 років.

Гренландські полярні акули є яскравим прикладом тварин з винятковою тривалістю життя, і на те є причини. Будучи найбільш довгоживучими хребетними на Землі, вони розвиваються неймовірно повільно. Але є й інші види, які мають неймовірно довге життя, пише IFLScience.

Величезна губка

У 2015 році вчені виявили найбільшу з коли-небудь зареєстрованих губок на глибині близько 2133 метрів Фото: IFLS

У 2015 році вчені виявили найбільшу з коли-небудь зареєстрованих губок на глибині близько 2133 метрів недалеко від Гавайських островів. Колоніальні організми, подібні до цього гіганта, ростуть повільно, а значить, вони повинні бути дуже старими, щоб досягти величезних розмірів. Розміри цієї губки становили 3,7 на 2,1 метра і, хоча її точний вік не встановлено, вчені кажуть, що губки можуть жити понад 2300 років.

Гренландська полярна акула

Гренландська полярна акула Фото: Wikipedia

Ці акули є найбільш довгоживучими хребетними на Землі. Вчені з'ясували, що вони можуть жити до 400 років завдяки своєму повільному розвитку. Але в середньому ці акули живуть близько 200 років.

Незвичайний молюск

Arctica islandica Фото: Wikipedia

Двостулкові молюски виду Arctica islandica можуть жити понад 500 років, як показують дослідження. Вік найстарішого із зареєстрованих примірників склав 507 років, що перевищує вік гренландської акули, і це найстаріша з відомих не колоніальних тварин. Найцікавіше, що найстаріший відомий представник цього виду, з ім'ям Мін, помер через те, що його заморозили вчені для вивчення.

Безсмертна медуза

Безсмертна медуза Фото: IFLS

Медузи виду Turritopsis dohrnii вважаються практично безсмертними. Секрет їхнього довголіття полягає в тому, що ці морські істоти відмовляються вмирати. Коли безсмертні медузи отримують поранення або страждають від голоду, вони падають на морське дно і починають розкладатися. Але замість того, щоб померти в традиційному розумінні, їхні клітини перегрупуються і утворюють поліпи, тобто найбільш ранню стадію життя медуз. Це робить їх біологічно безсмертними, але медузи виду Turritopsis dohrnii не живуть вічно, адже після того, як тебе з'їдять, шляху назад уже немає.

Гренландський кит

Гренландський кит Фото: Wikipedia

Гренландський кит залишається претендентом на звання найдовгоживучішого ссавця на Землі. Ці морські тварини можуть жити понад 200 років, хоча середня тривалість їхнього життя становить лише 40 років.

Вважається, що гренландські кити можуть жити дуже довго завдяки унікальному типу дуплікації генів, який уповільнює поділ клітин, що означає, що вони можуть старіти без ризику розвитку раку. На жаль, це також знижує чоловічу фертильність, оскільки ген CDKN2C призводить до зниження вироблення сперматозоїдів.

Гігантська сейшельська черепаха

Гігантська сейшельська черепаха на ім'я Джонатан Фото: Wikipedia

Найдовгоживучою наземною твариною вважається гігантська сейшельська черепаха на ім'я Джонатан. У свої 193 роки Джонатан не тільки найстаріша черепаха, а й найстаріша наземна тварина, яка нині живе, занесена до Книги рекордів Гіннесса.

