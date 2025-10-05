Тільки в цьому місці на Землі живе золота кішка: "готує" птахів перед тим, як з'їсти (фото)

Азіатська золота кішка є невловимою істотою. Відомо, що вона здатна зловити здобич, яка набагато більша за неї.

Азіатська золота кішка, також відома як кішка Темминка, є ендеміком (мешкає тільки в цьому регіоні) Південної та Південно-Східної Азії. Ці кішки мають різний колір шерсті, обскубують птахів перед тим, як їх з'їсти, і, незважаючи на те, що важать не більше ніж 16 кг (у 2-3 рази важчі за домашню кішку), вони вбивають дитинчат буйволів і оленів, пише Live Science.

Кішки Темминка є невловимими істотами, яких рідко можна побачити в дикій природі. Знімки з прихованих камер показують, що найпоширенішим забарвленням шерсті для цього виду є золотисто-коричневий і рудувато-коричневий. Але деякі представники виду мають сіре і чорне забарвлення. Також у деяких золотих кішок є плями та смуги на шерсті. Тому іноді цей вид називають "кішкою з багатьма нарядами".

Учені не встановили жодного зв'язку між забарвленням шерсті та географічним поширенням азіатських золотих кішок, дина тіла яких становить 90 см, а довжина хвоста — 50 см.

Хоча кішки Темминка воліють полювати на землі, вони також можуть лазити по деревах. Вони вбивають більшу здобич сильним укусом у шию, в субтропічних і тропічних лісах у різний час доби.

Хоча вчені довгий час вважали, що азіатські золоті кішки ведуть нічний спосіб життя, дослідження показали, що у цих кішок нерегулярний режим активності, пік якого припадає на сутінки.

Ці хижаки можуть жити до 20 років і мешкати на висоті від рівня моря до 4200 метрів. Вчені вважають, що гори можуть бути важливим місцем проживання цього виду.

Кішки Темминка харчуються мишами, зайцями, птахами і навіть нападають на дитинчат буйволів та оленів, які більші за розміром. Відомо, що азіатська золота кішка перед вживанням птахів у їжу, спочатку обскубує їх.

Через те, що цей вид здебільшого мешкає в лісах, вирубка цих лісів призводить до значного скорочення середовища проживання азіатських золотих кішок. У лісах Південно-Східної Азії спостерігається один з найвищих темпів вирубки лісів у світі через розширення посівів таких культур, як олійна пальма, кава і каучук.

Азіатські золоті кішки також перебувають під загрозою зникнення через незаконне полювання заради їхніх шкур і кісток, які використовують у традиційній медицині, а також заради м'яса, яке в деяких регіонах вважається делікатесом.

