Только в этом месте на Земле живет золотая кошка: "готовит" птиц перед тем, как съесть (фото)
Азиатская золотая кошка является неуловимым существом. Известно, что она способна поймать добычу, которая намного крупнее ее.
Азиатская золотая кошка, также известная как кошка Темминка, является эндемиком (обитает только в этом регионе) Южной и Юго-Восточной Азии. Эти кошки имеют разный цвет шерсти, ощипывают птиц перед тем, как их съесть, и, несмотря на то, что весят не более 16 кг (в 2-3 раза тяжелее домашней кошки), они убивают детенышей буйволов и оленей, пишет Live Science.
Кошки Темминка являются неуловимыми существами, которых редко можно увидеть в дикой природе. Снимки со скрытых камер показывают, что наиболее распространенным окрасом шерсти для этого вида является золотисто-коричневый и рыжевато-коричневый. Но некоторые представили вида имеют серый и черный окрас. Также у некоторых золотых кошек есть пятна и полосы на шерсти. Поэтому иногда этот вид называют "кошкой c многими нарядами".
Ученые не установили никакой связи между окрасом шерсти и географическим распространением азиатских золотых кошек, дина тела которых составляет 90 см, а длина хвоста – 50 см.
Хотя кошки Темминка предпочитают охотиться на земле, они также могут лазать по деревьям. Они убивают более крупную добычу сильным укусом в шею, в субтропических и тропических лесах в разное время суток.
Хотя ученые долгое время считали, что азиатские золотые кошки ведут ночной образ жизни, исследования показали, что у этих кошек нерегулярный режим активности, пик которого приходится на сумерки.
Эти хищники могут жить до 20 лет и обитать на высоте от уровня моря до 4200 метров. Ученые считают, что горы могут быть важным местом обитания этого вида.
Кошки Темминка питаются мышами, зайцами, птицами и даже нападают на детенышей буйволов и оленей, которые больше по размеру. Известно, что азиатская золота кошка перед употреблением птиц в пищу, сначала ощипывает их.
Из-за того, что данный вид в основном обитает в лесах, вырубка этих лесов приводит к значительному сокращению среди обитания азиатских золотых кошек. В лесах Юго-Восточной Азии наблюдается один из самых высоких темпов вырубки лесов в мире из-за расширения посевов таких культур, как масличная пальма, кофе и каучук.
Азиатские золотые кошки также находятся под угрозой исчезновения из-за незаконной охоты ради их шкур и костей, которые используются в традиционной медицине, а также ради мяса, которое в некоторых регионах считается деликатесом.
