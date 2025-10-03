Напів ящірка, напів змій: знайдено загадкову істоту віком 160 млн років

У Шотландії знайдено скам'янілості загадкової стародавньої істоти із зубами, схожими на зміїні, і тілом ящірки. Передбачається, що скам'янілість може пролити світло на походження змій у юрський період.

На шотландському острові Скай було виявлено скелет загадкової юрської рептилії віком 160 мільйонів років. Вчені були спантеличені тим, що істота мала зуби, схожі на зміїні, а її тіло нагадувало тіло рептилії. Скам'янілість отримала назву Breugnathair elgolensis і стала однією з найдавніших відносно повних скам'янілостей ящірок, що допомагають вченим краще зрозуміти походження змій у юрський період, пише Live Science.

Breugnathair elgolensis у перекладі означає "несправжня змія Елгола", на честь заплутаної анатомії істоти та району Елгол на півдні острова Скай, де було знайдено скам'янілість. Дослідники зазначають, що зразок сягав лише близько 41 сантиметра в довжину, що робило його однією з найбільших ящірок у своїй екосистемі.

Увагу вчених привернуло те, що загадкова ящірка мала гачкуваті зуби, схожі на зміїні — вони, як вважається, допомагали їй полювати 167 мільйонів років тому. Припускають, що основу їхнього раціону становлять дрібніші ящірки, ранні ссавці та навіть молоді динозаври, як-от невеликі травоїдні гетеродонтозавріди та хижі птахоподібні паравіани.

"Хибні змії Елгола" мали змієподібну щелепу і вигнуті зуби, як у сучасних пітонів, проте їхні тіла були короткими, з повністю сформованими кінцівками, як у ящірок. У B. elgolensis також були риси, схожі на гекона, на деяких кістках, зокрема на задній частині черепа. Вчені все ще розшифровують еволюційну історію, але її відкриття може змінити погляд дослідників на ранню еволюцію змій.

Зазначимо, що наразі вчені мають розрізнені уявлення про еволюцію ранніх ящірок і змій. Обидва види належать до групи Squamata, яка з'явилася близько 190 мільйонів років тому. Між представниками цієї групи є деякі схожості, але ящірки з'явилися першими й, як правило, мають чотири кінцівки, тоді як змії позбавлені кінцівок.

Уперше скам'янілість було виявлено 2015 року. За словами співавтора дослідження Стіга Волша, старшого куратора відділу палеобіології хребетних у Національних музеях Шотландії, відтоді науковці витратили майже десять років на підготовку та вивчення зразка, включно з високоефективним рентгенівським обробленням і детальним комп'ютерним томографічним скануванням.

Команді вдалося визначити, що стародавня рептилія належить до підгрупи Squamata, яка називається Parviraptoridae, яка раніше була відома тільки за фрагментами інших викопних. Хоча кістки, схожі на зміїні, були знайдені поруч із кістками, схожими на гекона, деякі вчені припускали, що вони належали двом різним тваринам. Раніше вважалося, що скам'янілості належать двом різним видам. Однак нове дослідження підтверджує, що один вид справді мав обидві ознаки.

