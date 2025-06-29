Учені виявили "принца-гобліна", який жив поруч із динозаврами 76 млн років тому (фото)

Дослідники ідентифікували новий вид вимерлих величезних ящірок, який отримав назву на честь персонажа з книжки Джона Р. Р. Толкіна "Гоббіт".

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Раніше невідомий вид величезних ящірок жив поруч із динозаврами 76 млн років тому. Палеонтологи дійшли висновку, що ця велика рептилія схожа на великих отруйних ящірок, які нині живуть у США. Дослідження опубліковано в журналі Royal Society Open Science, пише ScienceAlert.

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Новий вид вимерлих ящірок отримав назву Bolg amondol, що означає в перекладі з ельфійської мови, створеної письменником Дж. Р. Р. Толкіном, "принц-гоблін з пагорбами на голові". Цей персонаж має кісткові виступи на голові. Велика стародавня ящірка Bolg amondol також мала кісткові виступи на черепі, а сам зовнішній вигляд рептилії нагадав гобліна з книжки "Гоббіт". Тому новий вид отримав таку назву.

Череп і кістки стародавньої рептилії були виявлені в штаті Юта (США) ще в 2006 році, але тільки тепер палеонтологи повністю досліджували ці рештки й описали новий вид. Останки стародавньої ящірки являють собою дуже фрагментарний скелет, але вченим було достатньо цієї інформації, щоб ідентифікувати новий вид і помістити його в його еволюційну лінію.

Bolg amondol є представником так званих монстрозаврів, клади ящірок, куди входить також відома американська отруйна ящірка під назвою жилатьє (Heloderma suspectum). В англомовній науковій літературі ці ящірки називаються монстрами Гіла, на честь річки Гіла в штаті Аризона.

Отруйна ящірка жилатьє (Heloderma suspectum) Фото: Wikipedia

Ці рептилії мешкають лише в кількох штатах США, включно зі штатом Юта. Отруйні ящірки можуть виростати до 50 сантиметрів завдовжки, але, за оцінками вчених, стародавні ящірки виду Bolg amondol виростали до 1 метра завдовжки, а можливо, й більше. За словами палеонтологів, за сучасними стандартами ящірок це дуже велика рептилія, яка за розміром більше схожа на степового варана.

Учені оцінили вік останків стародавньої ящірки і дійшли висновку, що вона жила приблизно 76 млн років тому, коли вже добігала кінця епоха динозаврів.

Порівняння розміру ящірки Bolg amondol і сучасної ящірки жилатьє Фото: ScienceAlert

Палеонтологи також з'ясували, що найближчий родич стародавньої ящірки був виявлений у пустелі Гобі в Азії. Це означає, що динозаври були не єдиними істотами, яким вдалося мігрувати через далекі континенти, які колись були пов'язані.

Це відкриття допомагає заповнити деякі прогалини в історії монстрозаврів, а також поповнює список рептилій, які ділили планету зі своїми більш знаменитими родичами, тобто динозаврами.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, наскільки швидкими були динозаври. У новому дослідженні вчені відповіли на це питання, спостерігаючи за перегонами цесарок.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили невідомі види кальмарів, які жили 100 млн років тому, в найнесподіванішому місці.

Ще Фокус писав про те, що вчені створили реконструкцію обличчя жінки з Марго, яка жила в Європі 10 500 років тому. Вчені створили приголомшливу реконструкцію обличчя жінки, яка була мисливцем-збирачем, і жила на території сучасної Бельгії в кам'яному столітті.