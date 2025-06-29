Жила в Європі 10 500 років тому: вчені створили реконструкцію обличчя жінки з Марго (фото)
Вчені створили приголомшливу реконструкцію обличчя жінки, яка була мисливцем-збирачем, і жила на території сучасної Бельгії в кам'яному столітті.
Ще 1988 року вчені виявили під час розкопок у печері Марго (Бельгія) рештки жінки, яка жила 10 500 років тому в мезоліті (середня кам'яна доба, що розпочалась 13 000 років тому і закінчила 8000 років тому). Тепер же вчені з Гентського університету створили дивовижну реконструкцію жінки з Марго, яка мала інтригуючі особливості, пише Live Science.
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Учені з'ясували, що жінка з Марго померла, коли їй було від 35 до 60 років. На це вказують особливості її черепа. З огляду на вік жінки, яка була мисливцем-збирачем, та анатомічні стандарти людей з мезоліту, науковці створили реконструкцію її обличчя.
Спочатку було створено 3D-модель її голови, після того, як було скановано череп, а потім було створено моделювання м'язів і шкіри голови.
Учені визначили потенційний колір очей і колір шкіри жінки з кам'яної доби, використовуючи давню ДНК, витягнуту з черепа. При цьому вчені враховували вплив засмаги на шкіру, адже жінка, ймовірно, вела рухливий спосіб життя на відкритому повітрі.
Та все ж дослідники кажуть, що справжній колір очей і колір шкіри визначити складно, адже ДНК не дає точної інформації про це.
Вчені дійшли висновку, що в жінки ймовірно були блакитні або світлі очі та напрочуд світлий колір шкіри. Цей колір світліший, ніж у більшості інших людей, що жили в мезоліті, яких раніше вивчали дослідники.
Ця важлива відмінність підкреслює варіації, які існували у людей у Західній Європі в період мезоліту. Дослідники дійшли висновку, що пігментація шкіри у цих людей була більш неоднорідною, ніж вважалося раніше.
Фокус уже писав про те, що вчені створили реконструкцію обличчя одного з найвидатніших фараонів Стародавнього Єгипту. Незважаючи на те, що Аменхотеп III є одним з найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту, його мумія є однією з тих, що найгірше збереглися.
Також Фокус писав про те, що вчені реконструювали обличчя найдавнішої сучасної людини. Ця жінка жила 45 000 років тому.
Ще Фокус писав про те, що археологи виявили 1800-річний римський військовий табір за межами кордонів імперії. Вчені виявили новий давньоримський табір, який, імовірно, був створений у другому столітті нашої ери. Цей табір римські солдати використовували дуже короткий період часу, але він дає важливу інформацію про історію Римської імперії.