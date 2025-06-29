Археологи виявили 1800-річний римський військовий табір за межами кордонів імперії (фото)

Вчені виявили новий давньоримський табір, який, імовірно, був створений у другому столітті нашої ери. Цей табір римські солдати використовували дуже короткий період часу, але він дає важливу інформацію про історію Римської імперії.

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Археологи з Утрехтського університету виявили залишки давньоримського військового табору в Нідерландах, але він розташований за межами північного кордону Римської імперії. Це був тимчасовий військовий табір, але він мав велику площу — 3,6 гектара. Цей табір мав форму всіх подібних давньоримських споруд, пише Live Science.

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За словами вчених, виявлений військовий табір показує, що римські війська виходили за межі нижньогерманського лімесу, тобто укріпленого кордону, що проходив уздовж Рейну, розташованого приблизно за 25 кілометрів на південь від табору.

З огляду на цю знахідку, у Нідерландах поки що виявили лише четвертий тимчасовий військовий табір періоду Римської імперії. За словами археологів, з огляду на те, що табір розташовувався за 25 кілометрів на північ від кордону імперії, римляни, найімовірніше, не сприймали нижньогерманський лімес як справжній кордон.

На зображенні показано форму і межі римського військового табору Фото: Live Science

Вчені дійшли висновку, що цей табір був тимчасовим і його римські війська використовували протягом лише кількох днів або тижнів. Можливо, табір був зупинкою на шляху до іншого табору, який був розташований приблизно в дні шляху пішки.

Це був великий табір, що займав площу 3,6 гектара. Його оточував глибокий рів завглибшки 2 метри і земляний вал завширшки 3 метри з кількома входами. Табір мав форму прямокутника, що нагадує форму гральної карти. Римські військові табори дуже часто мали таку форму.

На території розкопок археологи виявили лише кілька артефактів, включно з фрагментом римських обладунків Фото: Live Science

На території розкопок археологи виявили лише кілька артефактів, включно з фрагментом римських обладунків. Це пояснюється тим, що табір солдати використовували протягом короткого періоду часу, а також тим, що солдати подорожували без нічого.

Незважаючи на невелику кількість артефактів, археологи змогли визначити, що цей тимчасовий римський табір був побудований у другому столітті нашої ери.

Відновлена римська сторожова вежа, що входила в лімес Фото: Wikipedia

Археологи кажуть, що їхня знахідка показує, що римляни були активними за межами кордону Римської імперії і розглядали цей регіон як свою сферу впливу. Вчені вважають, що в цьому регіоні римляни збирали податки у вигляді худоби і шкур у народів, які перебували в залежності від імперії. На це вказують історичні джерела.

Римська імперія з 98 до 117 року за часів правління імператора Траяна. Зелена область показує Римську імперію, рожевий і світло-блакитний — області, що тимчасово входили до складу імперії, жовті лінії — це укріплення, зокрема стіна Антоніна і стіна Адріана в Британії Фото: Wikipedia

Новий тимчасовий військовий табір римської армії археологи змогли виявити завдяки розробленій комп'ютерній програмі. Вона допомагає передбачити місце розташування тимчасових римських таборів на території Нідерландів, використовуючи дані лідара. Цей прилад, прикріплений до літака, використовують для сканування підземного ландшафту.

Програма реконструювала можливі маршрути римської армії, розрахувавши кількість кілометрів, які армія могла пройти за день. Програма також враховувала дороги і доступність води, а також шукала типові табори у формі гральних карт, які будували римляни.

Як уже писав Фокус, археологи розкопали багатоповерхівки часів Стародавнього Єгипту. У стародавньому місті Імет археологи виявили залишки багатоповерхових житлових будинків і церемоніальної споруди, пов'язаної з богинею Ваджет.

Також Фокус писав про те, що археологи нарешті дізналися, якою була соціальна структура одного з найдавніших міст світу.