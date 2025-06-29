Археологи обнаружили 1800-летний римский военный лагерь за пределами границ империи (фото)

Ученые обнаружили новый древнеримский лагерь, который предположительно был создан во втором веке нашей эры. Этот лагерь римские солдаты использовали очень короткий период времени, но он дает важную информацию об истории Римской империи.

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Археологи из Утрехтского университета обнаружили остатки древнеримского военного лагеря в Нидерландах, но он находится за пределами северной границы Римской империи. Это был временный военный лагерь, но он имел большую площадь – 3,6 гектара. Этот лагерь имел форму всех подобных древнеримских сооружений, пишет Live Science.

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По словам ученых, обнаруженный военный лагерь показывает, что римские войска выходили за пределы нижнегерманского лимеса, то есть укрепленной границы, которая проходила вдоль Рейна, расположенной примерно в 25 километрах к югу от лагеря.

Учитывая эту находку, в Нидерландах пока обнаружили лишь четвертый временный военный лагерь периода Римской империи. По словам археологов, учитывая, что лагерь располагался в 25 километрах к северу от границы империи, римляне, скорее всего, не воспринимали нижнегермансакий лимес как настоящую границу.

На изображении показана форма и границы римского военного лагеря Фото: Live Science

Ученые пришли к выводу, что этот лагерь был временным и его римские войска использовали в течение всего нескольких дней или недель. Возможно, лагерь был остановкой на пути к другому лагерю, который был расположен примерно в дне пути пешком.

Это был большой лагерь, занимавший площадь 3,6 гектара. Его окружал глубокий ров глубиной 2 метра и земляной вал шириной 3 метра с несколькими входами. Лагерь имел форму прямоугольника, напоминающую форму игральной карты. Римские военные лагеря очень часто имели такую форму.

На территории раскопок археологи обнаружили всего несколько артефактов, включая фрагмент римских доспехов Фото: Live Science

На территории раскопок археологи обнаружили всего несколько артефактов, включая фрагмент римских доспехов. Это объясняется тем, что лагерь солдаты использовали в течение короткого периода времени, а также тем, что солдаты путешествовали налегке.

Несмотря на небольшое количество артефактов, археологи смогли определить, что этот временный римский лагерь был построен во втором веке нашей эры.

Восстановленная римская сторожевая башня, входившая в лимес Фото: Wikipedia

Археологи говорят, что их находка показывает, что римляне были активными за пределами границы Римской империи и рассматривали этот регион как свою сферу влияния. Ученые считают, что в этом регионе римляне собирали налоги в виде скота и шкур у народов, которые находились в зависимости от империи. На это указывают исторические источники.

Римская империя с 98 до 117 года во времена правления императора Траяна. Зеленая область показывает Римскую империю, розовый и светло-голубой — области, временно входившие в состав империи, желтые линии — это укрепления, в том числе стена Антонинa и стена Адриана в Британии Фото: Wikipedia

Новый временный военный лагерь римской армии археологи смогли обнаружить благодаря разработанной компьютерной программе. Она помогает предсказать местоположение временных римских лагерей на территории Нидерландов, используя данные лидара. Этот прибор, прикрепленный к самолету, используют для сканирования подземного ландшафта.

Программа реконструировала возможные маршруты римской армии, рассчитав количество километров, которые армия могла пройти за день. Программа также учитывала дороги и доступность воды, а также искала типичные лагеря в форме игральных карт, которые строили римляне.

Как уже писал Фокус, археологи раскопали многоэтажки времен Древнего Египта. В древнем городе Имет археологи обнаружили остатки многоэтажных жилых зданий и церемониального сооружения, связанного с богиней Ваджет.

Также Фокус писал о том, что археологи наконец узнали, какой была социальная структура одного из древнейших городов мира.