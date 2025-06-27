Археологи наконец узнали, какой была социальная структура одного из древнейших городов мира (фото)
Недавний генетический анализ дал ответ на вопрос о социальной структуре одного из древнейших городских центров мира. Исследователи, изучавшие древнюю ДНК из поселения Чатал-Гююк, Турция, подтвердили, что в центре его социальной организации были женщины и материнская линия.
Чатал-Гююк, который был заселен примерно с 7100 по 6000 год до н. э., десятилетиями очаровывал археологов своим уникальным архитектурным планированием, богатым убранством интерьеров и символическими артефактами, пишет Live Science.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Эволюционный генетик Мехмет Сомель из Ближневосточного технического университета, работая вместе со стэнфордским археологом Ианом Ходдером и другими экспертами, проанализировали ДНК 131 человека, похороненного под полом домов Чатал-Гююка.
Их исследование показало, что люди, связанные по материнской линии, обычно хоронили в одном или соседних домах.
Сомель объяснил: "Благодаря Чатал-Гююк мы теперь имеем древнейшую генетически выведенную модель социальной организации в обществах, производящих пищу, — которая, как оказывается, является женско-ориентированной".
Это исследование показывает, что родственники первой степени обычно хоронили вместе, а те, что были более отдаленными родственниками, — рядом, что указывает на то, что домохозяйства, вероятно, включали ядерные или расширенные семьи. Но что особенно выделялось, так это сильное присутствие материнских линий в разных поколениях.
Кроме того, погребальные дары чаще находили вместе с младенцами и детьми женского пола, что ставит под сомнение распространенные представления о гендерных ролях в древности. Йенс Нотрофф из Немецкого археологического института назвал эти выводы первым систематическим доказательством существования сообщества, которое постоянно было ориентировано на женщин в неолитическом мире.
Хотя предыдущие интерпретации археолога Джеймса Меллаарта на основе женских фигурок и изображений богинь указывали на матриархальную структуру, более поздние исследователи, такие как Ходдер, рассматривали это общество как преимущественно эгалитарное.
Новые результаты ДНК-исследований дают ясность, демонстрируя биологические закономерности материнской ассоциации в похоронных обрядах. Однако Сомель предостерегает от слишком строгого использования термина "матрилинейный", подчеркивая, что более широкие термины, такие как "сосредоточенное на женщинах", могут лучше отражать нюансы доказательств.Важно
Эти открытия заставляют ученых пересмотреть давние предположения и открывают двери для будущих исследований. Как отметил Сомель, подобные исследования ДНК более старых обществ в этом регионе продолжаются и вскоре могут предоставить более глубокое понимание ранней социальной организации людей.
Ранее Фокус писал о неординарной могиле викингов, которую раскопали в Норвегии. Погребальную лодку впервые нашли в мае 2025 года, когда любители-поисковики наткнулись на артефакты с помощью металлоискателей.
Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.