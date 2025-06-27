Археологи наконец узнали, какой была социальная структура одного из древнейших городов мира (фото)

Недавний генетический анализ дал ответ на вопрос о социальной структуре одного из древнейших городских центров мира. Исследователи, изучавшие древнюю ДНК из поселения Чатал-Гююк, Турция, подтвердили, что в центре его социальной организации были женщины и материнская линия.

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Чатал-Гююк, который был заселен примерно с 7100 по 6000 год до н. э., десятилетиями очаровывал археологов своим уникальным архитектурным планированием, богатым убранством интерьеров и символическими артефактами, пишет Live Science.

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Эволюционный генетик Мехмет Сомель из Ближневосточного технического университета, работая вместе со стэнфордским археологом Ианом Ходдером и другими экспертами, проанализировали ДНК 131 человека, похороненного под полом домов Чатал-Гююка.

Исследователи изучили древнюю ДНК из поселения Чатал-Гююк Фото: Scott D. Haddow

Их исследование показало, что люди, связанные по материнской линии, обычно хоронили в одном или соседних домах.

Сомель объяснил: "Благодаря Чатал-Гююк мы теперь имеем древнейшую генетически выведенную модель социальной организации в обществах, производящих пищу, — которая, как оказывается, является женско-ориентированной".

Это исследование показывает, что родственники первой степени обычно хоронили вместе, а те, что были более отдаленными родственниками, — рядом, что указывает на то, что домохозяйства, вероятно, включали ядерные или расширенные семьи. Но что особенно выделялось, так это сильное присутствие материнских линий в разных поколениях.

Кроме того, погребальные дары чаще находили вместе с младенцами и детьми женского пола, что ставит под сомнение распространенные представления о гендерных ролях в древности. Йенс Нотрофф из Немецкого археологического института назвал эти выводы первым систематическим доказательством существования сообщества, которое постоянно было ориентировано на женщин в неолитическом мире.

Хотя предыдущие интерпретации археолога Джеймса Меллаарта на основе женских фигурок и изображений богинь указывали на матриархальную структуру, более поздние исследователи, такие как Ходдер, рассматривали это общество как преимущественно эгалитарное.

Новые результаты ДНК-исследований дают ясность, демонстрируя биологические закономерности материнской ассоциации в похоронных обрядах. Однако Сомель предостерегает от слишком строгого использования термина "матрилинейный", подчеркивая, что более широкие термины, такие как "сосредоточенное на женщинах", могут лучше отражать нюансы доказательств.

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Эти открытия заставляют ученых пересмотреть давние предположения и открывают двери для будущих исследований. Как отметил Сомель, подобные исследования ДНК более старых обществ в этом регионе продолжаются и вскоре могут предоставить более глубокое понимание ранней социальной организации людей.

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