Не имеет аналогов: археологи раскопали древнюю библиотеку в Турции (фото)

В юго-западной части Турции обнаружили библиотеку римского периода, что открывает новые перспективы для изучения интеллектуальной жизни древнего мира. Открытие удалось сделать в Стратоникее, древнем городе в провинции Мугла.

Related video

Стратоникея, которую часто называют "городом гладиаторов", активно раскапывается с 1977 года и входит в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Нынешние исследования, возглавляемые профессором Билалом Согутом из университета Памуккале, позволили обнаружить важные части древней библиотеки, в частности главный вход, внутренний дворик, читальный зал и прилегающие помещения.

"Мы проводим раскопки этого сооружения в течение последних пяти лет, — сказал профессор Согут, — Эти находки указывают на библиотеку значительного масштаба и значения".

Археологи обнаружили важные части древней библиотеки, в частности главный вход, внутренний дворик, читальный зал и прилегающие помещения Фото: АА

Первоначально построенная в эллинистический период и переделанная в римские времена, библиотека располагалась на пересечении четырех главных улиц, что свидетельствует о ее центральной роли в жизни города. Надписи свидетельствуют, что она была построена мастером-строителем из Эфеса, главного культурного центра в древнем Эгейском регионе.

Декоративные мозаики, датируемые IV веком н. э., подтверждают, что это место оставалось важным на протяжении веков. Несмотря на повреждения в результате землетрясения в VII веке, сооружение осталось в основном неповрежденным, сохранив подробную запись об этапах его строительства и ремонтов.

Исследователи считают, что ее уникальный план этажей не имеет аналогов в Анатолии и, возможно, повлиял на более позднюю библиотеку в Северной Африке.

Важно

В Люблине нашли средневековую башню: о ее существовании никто не знал

Эксперты планируют реконструировать некоторые оригинальные особенности здания, чтобы будущие посетители могли лучше представить его дизайн.

По словам профессора Согута, "это не просто здание — это свидетельство вечной ценности знаний".

По мере продолжения реставрации библиотека, как ожидается, станет ключевым объектом как для исторических исследований, так и для туризма.

Ранее Фокус писал о неординарной могиле викингов, которую раскопали в Норвегии. Погребальную лодку впервые нашли в мае 2025 года, когда любители-поисковики наткнулись на артефакты с помощью металлоискателей.

Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.