Не має аналогів: археологи розкопали древню бібліотеку в Туреччині (фото)

У південно-західній частині Туреччини виявили бібліотеку римського періоду, що відкриває нові перспективи для вивчення інтелектуального життя стародавнього світу. Відкриття вдалося зробити в Стратонікеї, древньому місті в провінції Мугла.

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Стратонікея, яку часто називають "містом гладіаторів", активно розкопується з 1977 року і входить до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пише Arkeonews.

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Теперішні дослідження, очолювані професором Білалом Согутом з університету Памуккале, дозволили виявити важливі частини стародавньої бібліотеки, зокрема головний вхід, внутрішній дворик, читальний зал і прилеглі приміщення.

"Ми проводимо розкопки цієї споруди протягом останніх п'яти років, — сказав професор Согут. — Ці знахідки вказують на бібліотеку значного масштабу і значення".

Археологи виявили важливі частини стародавньої бібліотеки, зокрема головний вхід, внутрішній дворик, читальний зал і прилеглі приміщення Фото: AA

Спочатку побудована в елліністичний період і перероблена в римські часи, бібліотека розташовувалася на перетині чотирьох головних вулиць, що свідчить про її центральну роль у житті міста. Написи свідчать, що вона була побудована майстром-будівельником з Ефеса, головного культурного центру в стародавньому Егейському регіоні.

Декоративні мозаїки, що датуються IV століттям н. е., підтверджують, що це місце залишалося важливим впродовж століть. Попри пошкодження внаслідок землетрусу в VII столітті, споруда залишилася в основному неушкодженою, зберігши детальний запис про етапи її будівництва та ремонтів.

Дослідники вважають, що її унікальний план поверхів не має аналогів в Анатолії і, можливо, вплинув на пізнішу бібліотеку в Північній Африці.

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Експерти планують реконструювати деякі оригінальні особливості будівлі, щоб майбутні відвідувачі могли краще уявити її дизайн.

За словами професора Согута, "це не просто будівля — це свідчення вічної цінності знань".

У міру продовження реставрації бібліотека, як очікується, стане ключовим об'єктом як для історичних досліджень, так і для туризму.

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