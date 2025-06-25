У Любліні знайшли середньовічну вежу: про її існування ніхто не знав

Під час реставраційних робіт поблизу церкви навернення святого Павла у Любліні дослідники виявили залишки середньовічної споруди, яка раніше не була задокументована. Відкриття зробили на території колишнього монастирського комплексу.

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Розкопки, проведені фахівцями з Археологічної дослідницької та наглядової майстерні імені Едмунда Мітруса, виявили фундамент будівлі з вапняку розміром 7,5 на 8,5 метрів, зі стінами товщиною до 1,7 метра, пише Heritage Daily.

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На думку команди, це, ймовірно, була окрема вежа, яка могла служити оборонним цілям. Споруда виглядає старішою за частини сусіднього монастиря, які були перебудовані після руйнівної пожежі 1602 року.

Доктор інженерних наук, архітектор Кшиштоф Янус з Люблінського технологічного університету виявив залишки цегли в готичному стилі та сліди багаторазового штукатурення, що свідчить про те, що вежа мала більше одного рівня і, ймовірно, виконувала функцію спостережного пункту.

Історичні документи свідчать, що сам монастир заснували між 1460 і 1469 роками, а його головна церква була завершена до 1497 року. Впродовж століть пожежі призвели до значних зусиль з відновлення, включаючи перебудову у стилі пізнього Ренесансу.

Однак раніше в жодних письмових джерелах не згадувалася вежа на цьому місці. Додаткові знахідки, включаючи середньовічну кераміку та фрагменти цегляної підлоги, підтверджують датування XV століттям.

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Це відкриття додає нову частину до історичної мозаїки формування Любліна. Воно надає дослідникам матеріальні докази будівництва за межами відомих укріплень міста та розкриває, скільки минулого все ще залишається похованим, чекаючи на своє відкриття.

Раніше Фокус писав про знайдені могили впливової родини, тісно пов'язаної з Гаральдом Синьозубим, королем Данії X століття.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.