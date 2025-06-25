В Люблине нашли средневековую башню: о ее существовании никто не знал

Во время реставрационных работ вблизи церкви обращения святого Павла в Люблине исследователи обнаружили остатки средневекового сооружения, которое ранее не было задокументировано. Открытие сделали на территории бывшего монастырского комплекса.

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Раскопки, проведенные специалистами из Археологической исследовательской и наблюдательной мастерской имени Эдмунда Митруса, обнаружили фундамент здания из известняка размером 7,5 на 8,5 метров, со стенами толщиной до 1,7 метра, пишет Heritage Daily.

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По мнению команды, это, вероятно, была отдельная башня, которая могла служить оборонительным целям. Сооружение выглядит старше частей соседнего монастыря, которые были перестроены после разрушительного пожара 1602 года.

Доктор инженерных наук, архитектор Кшиштоф Янус из Люблинского технологического университета обнаружил остатки кирпича в готическом стиле и следы многократного оштукатуривания, что свидетельствует о том, что башня имела более одного уровня и, вероятно, выполняла функцию наблюдательного пункта.

Исторические документы свидетельствуют, что сам монастырь основали между 1460 и 1469 годами, а его главная церковь была завершена к 1497 году. На протяжении веков пожары привели к значительным усилиям по восстановлению, включая перестройку в стиле позднего Ренессанса.

Однако ранее ни в каких письменных источниках не упоминалась башня на этом месте. Дополнительные находки, включая средневековую керамику и фрагменты кирпичного пола, подтверждают датировку XV веком.

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Это открытие добавляет новую часть к исторической мозаике формирования Люблина. Оно предоставляет исследователям материальные доказательства строительства за пределами известных укреплений города и раскрывает, сколько прошлого все еще остается похороненным, ожидая своего открытия.

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