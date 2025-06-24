Уступали силой только королю: археологи раскопали элитные захоронения викингов (фото)

Во время раскопок вблизи города Орхус археологи обнаружили захоронения эпохи викингов. Найденные могилы свидетельствуют о наличии влиятельной семьи, тесно связанной с Харальдом Синезубым, королем Дании X века.

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Археологи из музея Моесгаард обнаружили 30 могил с ценными погребальными предметами, в частности монетами, стеклянными бусинами, керамикой и деревянной шкатулкой, украшенной серебряными вставками, пишет Arkeonews.

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По словам руководителя раскопок Лив Стидсинг Рехер-Лангберг, разнообразие погребальных даров указывает на структурированную общину, в которую, вероятно, входили местный вождь, члены его семьи и, возможно, рабы.

Соседняя укрепленная усадьба подтверждает теорию о том, что Лисбьерг был региональным центром влияния во время правления короля Харальда Синезубого.

Археологи из музея Моесгаард обнаружили 30 могил с ценными погребальными предметами Фото: Moesgaard Museum

Одной из самых выдающихся находок является небольшая дубовая шкатулка размером 32 на 32 сантиметра, которая, вероятно, принадлежала женщине высокого статуса. Украшенная серебром и оснащенная замком, она содержала серебряную филигранную бусину, пару тонких ножниц, иглу и ленту с золотой нитью.

Рентгеновские лучи помогли идентифицировать эти предметы, которые дают представление о личной жизни и высоком статусе людей, похороненных в Лисбьерге. Ная Кьергорд Лаурсен из музея Моесгаард отметила, что до сих пор находили только одну подобную шкатулку, неподалеку от Халдума.

Могилы датируются 900-1000 годами н. э. и, как считается, имеют языческий характер. Их содержимое указывает на далеко идущие торговые связи и демонстрирует позицию Дании в сети обмена между территориями викингов.

Историк Каспер Х. Андерсен отметил стратегическую роль Ароса в этот период, описав его как важный центр политики и торговли в Скандинавии, который влиянием уступал только королю Дании.

Эта находка основывается на предыдущих раскопках большого поместья в той же местности, которые впервые были проведены в 1989 году. Эта усадьба, связанная с Аросом центральной дорогой, еще раз подтверждает важность Лисбьерга.

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Многие из недавно найденных предметов сейчас консервируются и готовятся к публичной экспозиции в музее Моесгаард, где, как ожидается, они внесут значительный вклад в текущие исследования торговли и погребальных обычаев викингов.

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