Уступали силой только королю: археологи раскопали элитные захоронения викингов (фото)
Во время раскопок вблизи города Орхус археологи обнаружили захоронения эпохи викингов. Найденные могилы свидетельствуют о наличии влиятельной семьи, тесно связанной с Харальдом Синезубым, королем Дании X века.
Археологи из музея Моесгаард обнаружили 30 могил с ценными погребальными предметами, в частности монетами, стеклянными бусинами, керамикой и деревянной шкатулкой, украшенной серебряными вставками, пишет Arkeonews.
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По словам руководителя раскопок Лив Стидсинг Рехер-Лангберг, разнообразие погребальных даров указывает на структурированную общину, в которую, вероятно, входили местный вождь, члены его семьи и, возможно, рабы.
Соседняя укрепленная усадьба подтверждает теорию о том, что Лисбьерг был региональным центром влияния во время правления короля Харальда Синезубого.
Одной из самых выдающихся находок является небольшая дубовая шкатулка размером 32 на 32 сантиметра, которая, вероятно, принадлежала женщине высокого статуса. Украшенная серебром и оснащенная замком, она содержала серебряную филигранную бусину, пару тонких ножниц, иглу и ленту с золотой нитью.
Рентгеновские лучи помогли идентифицировать эти предметы, которые дают представление о личной жизни и высоком статусе людей, похороненных в Лисбьерге. Ная Кьергорд Лаурсен из музея Моесгаард отметила, что до сих пор находили только одну подобную шкатулку, неподалеку от Халдума.
Могилы датируются 900-1000 годами н. э. и, как считается, имеют языческий характер. Их содержимое указывает на далеко идущие торговые связи и демонстрирует позицию Дании в сети обмена между территориями викингов.
Историк Каспер Х. Андерсен отметил стратегическую роль Ароса в этот период, описав его как важный центр политики и торговли в Скандинавии, который влиянием уступал только королю Дании.
Эта находка основывается на предыдущих раскопках большого поместья в той же местности, которые впервые были проведены в 1989 году. Эта усадьба, связанная с Аросом центральной дорогой, еще раз подтверждает важность Лисбьерга.Важно
Многие из недавно найденных предметов сейчас консервируются и готовятся к публичной экспозиции в музее Моесгаард, где, как ожидается, они внесут значительный вклад в текущие исследования торговли и погребальных обычаев викингов.
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