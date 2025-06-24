Поступалися силою тільки королю: археологи розкопали елітні поховання вікінгів (фото)

Під час розкопок поблизу міста Орхус археологи виявили поховання епохи вікінгів. Знайдені могили свідчать про наявність впливової родини, тісно пов'язаної з Гаральдом Синьозубим, королем Данії X століття.

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Археологи з музею Моесгаард виявили 30 могил з цінними поховальними предметами, зокрема монетами, скляними намистинами, керамікою та дерев'яною скринькою, прикрашеною срібними вставками, пише Arkeonews.

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За словами керівника розкопок Лів Стідсінг Рехер-Лангберг, різноманітність похоронних дарів вказує на структуровану громаду, до якої, ймовірно, входили місцевий вождь, члени його родини та, можливо, раби.

Сусідня укріплена садиба підтверджує теорію про те, що Лісб'єрг був регіональним центром впливу під час правління короля Гаральда Синьозубого.

Археологи з музею Моесгаард виявили 30 могил з цінними поховальними предметами Фото: Moesgaard Museum

Однією з найвизначніших знахідок є невелика дубова скринька розміром 32 на 32 сантиметри, яка, ймовірно, належала жінці високого статусу. Оздоблена сріблом і оснащена замком, вона містила срібну філігранну намистину, пару тонких ножиць, голку та стрічку з золотою ниткою.

Рентгенівські промені допомогли ідентифікувати ці предмети, які дають уявлення про особисте життя та високий статус людей, похованих у Лісб'єрзі. Ная К'єргорд Лаурсен з музею Моесгаард зазначила, що досі знаходили тільки одну подібну скриньку, неподалік від Халдума.

Могили датуються 900-1000 роками н. е. і, як вважається, мають язичницький характер. Їхній вміст вказує на далекосяжні торгівельні зв'язки та демонструє позицію Данії в мережі обміну між територіями вікінгів.

Історик Каспер Х. Андерсен відзначив стратегічну роль Ароса в цей період, описавши його як важливий центр політики та торгівлі в Скандинавії, який впливом поступався тільки королю Данію.

Ця знахідка ґрунтується на попередніх розкопках великого маєтку в тій же місцевості, які вперше були проведені в 1989 році. Ця садиба, пов'язана з Аросом центральною дорогою, ще раз підтверджує важливість Лісб'єрга.

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Багато з нещодавно знайдених предметів зараз консервуються та готуються до публічної експозиції в музеї Моесгаард, де, як очікується, вони зроблять значний внесок у поточні дослідження торгівлі та похоронних звичаїв вікінгів.

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