Археологи нарешті дізналися, якою була соціальна структура одного з найдавніших міст світу (фото)
Недавній генетичний аналіз дав відповідь на питання про соціальну структуру одного з найдавніших міських центрів світу. Дослідники, які вивчали стародавню ДНК з поселення Чатал-Гююк, Туреччина, підтвердили, що в центрі його соціальної організації були жінки та материнська лінія.
Чатал-Гююк, який був заселений приблизно з 7100 по 6000 рік до н. е., десятиліттями зачаровував археологів своїм унікальним архітектурним плануванням, багатим оздобленням інтер'єрів та символічними артефактами, пише Live Science.
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Еволюційний генетик Мехмет Сомель з Близькосхідного технічного університету, працюючи разом зі стенфордським археологом Іаном Ходдером та іншими експертами, проаналізували ДНК 131 особи, похованої під підлогою будинків Чатал-Гююка.
Їхнє дослідження виявило, що люди, пов'язані по материнській лінії, зазвичай ховали в одній або сусідніх оселях.
Сомель пояснив: "Завдяки Чатал-Гююк ми тепер маємо найдавнішу генетично виведену модель соціальної організації в суспільствах, що виробляють їжу, — яка, як виявляється, є жіночо-орієнтованою".
Це дослідження показує, що родичі першого ступеня зазвичай ховали разом, а ті, що були більш віддаленими родичами, — поруч, що вказує на те, що домогосподарства, ймовірно, включали ядерні або розширені сім'ї. Але що особливо виділялося, так це сильна присутність материнських ліній у різних поколіннях.
Крім того, похоронні дари частіше знаходили разом із немовлятами та дітьми жіночої статі, що ставить під сумнів поширені уявлення про гендерні ролі в давнину. Єнс Нотрофф із Німецького археологічного інституту назвав ці висновки першим систематичним доказом існування спільноти, яка постійно була орієнтована на жінок у неолітичному світі.
Хоча попередні інтерпретації археолога Джеймса Меллаарта на основі жіночих фігурок і зображень богинь вказували на матріархальну структуру, пізніші дослідники, такі як Ходдер, розглядали це суспільство як переважно егалітарне.
Нові результати ДНК-досліджень дають ясність, демонструючи біологічні закономірності материнської асоціації в похоронних обрядах. Однак Сомель застерігає від надто суворого використання терміна "матрилінійний", наголошуючи, що ширші терміни, такі як "зосереджене на жінках", можуть краще відображати нюанси доказів.Важливо
Ці відкриття змушують вчених переглянути давні припущення і відкривають двері для майбутніх досліджень. Як зазначив Сомель, подібні дослідження ДНК старіших суспільств у цьому регіоні тривають і незабаром можуть надати глибше розуміння ранньої соціальної організації людей.
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