Археологи нарешті дізналися, якою була соціальна структура одного з найдавніших міст світу (фото)

Недавній генетичний аналіз дав відповідь на питання про соціальну структуру одного з найдавніших міських центрів світу. Дослідники, які вивчали стародавню ДНК з поселення Чатал-Гююк, Туреччина, підтвердили, що в центрі його соціальної організації були жінки та материнська лінія.

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Чатал-Гююк, який був заселений приблизно з 7100 по 6000 рік до н. е., десятиліттями зачаровував археологів своїм унікальним архітектурним плануванням, багатим оздобленням інтер'єрів та символічними артефактами, пише Live Science.

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Еволюційний генетик Мехмет Сомель з Близькосхідного технічного університету, працюючи разом зі стенфордським археологом Іаном Ходдером та іншими експертами, проаналізували ДНК 131 особи, похованої під підлогою будинків Чатал-Гююка.

Дослідники вивчили стародавню ДНК з поселення Чатал-Гююк Фото: Scott D. Haddow

Їхнє дослідження виявило, що люди, пов'язані по материнській лінії, зазвичай ховали в одній або сусідніх оселях.

Сомель пояснив: "Завдяки Чатал-Гююк ми тепер маємо найдавнішу генетично виведену модель соціальної організації в суспільствах, що виробляють їжу, — яка, як виявляється, є жіночо-орієнтованою".

Це дослідження показує, що родичі першого ступеня зазвичай ховали разом, а ті, що були більш віддаленими родичами, — поруч, що вказує на те, що домогосподарства, ймовірно, включали ядерні або розширені сім'ї. Але що особливо виділялося, так це сильна присутність материнських ліній у різних поколіннях.

Крім того, похоронні дари частіше знаходили разом із немовлятами та дітьми жіночої статі, що ставить під сумнів поширені уявлення про гендерні ролі в давнину. Єнс Нотрофф із Німецького археологічного інституту назвав ці висновки першим систематичним доказом існування спільноти, яка постійно була орієнтована на жінок у неолітичному світі.

Хоча попередні інтерпретації археолога Джеймса Меллаарта на основі жіночих фігурок і зображень богинь вказували на матріархальну структуру, пізніші дослідники, такі як Ходдер, розглядали це суспільство як переважно егалітарне.

Нові результати ДНК-досліджень дають ясність, демонструючи біологічні закономірності материнської асоціації в похоронних обрядах. Однак Сомель застерігає від надто суворого використання терміна "матрилінійний", наголошуючи, що ширші терміни, такі як "зосереджене на жінках", можуть краще відображати нюанси доказів.

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Ці відкриття змушують вчених переглянути давні припущення і відкривають двері для майбутніх досліджень. Як зазначив Сомель, подібні дослідження ДНК старіших суспільств у цьому регіоні тривають і незабаром можуть надати глибше розуміння ранньої соціальної організації людей.

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Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.