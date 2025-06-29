Жила в Европе 10 500 лет назад: ученые создали реконструкцию лица женщины из Марго (фото)

Ученые создали потрясающую реконструкцию лица женщины, которая была охотником-собирателем, и жила на территории современной Бельгии в каменном веке.

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Еще в 1988 году ученые обнаружили во время раскопок в пещере Марго (Бельгия) останки женщины, которая жила 10 500 лет назад в мезолите (средний каменный век, начался 13 000 лет назад и закончила 8000 лет назад). Теперь же ученые из Гентского университета создали удивительную реконструкцию женщины из Марго, которая имела интригующие особенности, пишет Live Science.

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Ученые выяснили, что женщина из Марго умерла, когда ей было от 35 до 60 лет. На это указывают особенности ее черепа. Учитывая возраст женщины, которая была охотником собирателем, и анатомические стандарты людей из мезолита, ученые создали реконструкцию ее лица.

Сначала была создана 3D-модель ее головы, после того, как был сканирован череп, а затем было создано моделирование мышц и кожи головы.

Женщина из Марго, реконструкция лица Фото: Live Science

Ученые определили потенциальный цвет глаз и цвет кожи женщины из каменного века, используя древнюю ДНК, извлеченную из черепа. При этом ученые учитывали влияния загара на кожу, ведь женщина, вероятно, вела подвижный образ жизни на открытом воздухе.

И все же исследователи говорят, что настоящий цвет глаз и цвет кожи определить сложно, ведь ДНК не дает точной информации об этом.

Исследователи говорят, что настоящий цвет глаз и цвет кожи определить сложно, ведь ДНК не дает точной информации об этом Фото: Live Science

Ученые пришли к выводу, что у женщины вероятно были голубые или светлые глаза и удивительно светлый цвет кожи. Этот цвет светлее, чем у большинства других людей, живших в мезолите, которых ранее изучали исследователи.

Это важное различие подчеркивает вариации, которые существовали у людей в Западной Европе в период мезолита. Исследователи пришли к выводу, что пигментация кожи у этих людей была более неоднородной, чем считалось ранее.

Фокус уже писал о том, что ученые создали реконструкцию лица одного из величайших фараонов Древнего Египта. Несмотря на то, что Аменхотеп III является одним из самых известных фараонов Древнего Египта, его мумия является одной из самых плохо сохранившихся.

Также Фокус писал о том, что ученые реконструировали лицо древнейшего современного человека. Эта женщина жила 45 000 лет назад.

Еще Фокус писал о том, что археологи обнаружили 1800-летний римский военный лагерь за пределами границ империи. Ученые обнаружили новый древнеримский лагерь, который предположительно был создан во втором веке нашей эры. Этот лагерь римские солдаты использовали очень короткий период времени, но он дает важную информацию об истории Римской империи.