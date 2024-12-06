Создана реконструкция лица одного из величайших фараонов Древнего Египта: чем он знаменит (фото)

Несмотря на то, что Аменхотеп III является одним из самых известных фараонов Древнего Египта, его мумия является одной из самых плохо сохранившихся.

Фараон Аменхотеп III правил во времена одного из величайших периодов расцвета Древнего Египта. Его правление принесло мир и процветание стране, хотя фараон правил всего почти 40 лет. При Аменхотепе III были построены некоторые из самых знаменитых храмовых комплексов и других величественных сооружений, было создано много памятников, скульптур и произведений искусства, которые до сих удивляют своей красотой. Через почти 3350 лет после смерти фараона Аменхотепа III, ученые создали реконструкцию его лица. Хотя это было не так просто. Результаты работы были опубликованы в журнале Clinical Anatomy, пишет IFLScience.

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Фараон Древнего Египта Аменхотеп III правил страной примерно с 1388 по 1351 год до н. э. Он был представителем XVIII династии египетских фараонов и был объявлен наследником престола еще при жизни отца фараона Тутмоса IV, когда ему было, как считается менее 10 лет. Учитывая, то Аменхотеп III родился примерно в 1400 году до н.э., то фараоном он стал в 12 лет.

Статуя Аменхотепа III с его женой царицей Тией и их дочерью Хенуттанеб Фото: Wikipedia

Во время правления Аменхотепа III была построена основная часть хромового комплекса в Луксоре, а также многочисленные впечатляющие сооружения в Фивах и Мемфисе. Одним из самых известных памятников, которые были созданы в честь Аменхотепа III, был Поминальный храм Аменхотепа III в Фивах, расположенный на другой стороне Нила, напротив Луксора. Храм не сохранился, но исчезнувшую жемчужину древнеегипетского египетского строительства до сих пор охранят две огромные статуи, известные как Колоссы Мемнона. Ученые считают, что на самом деле эти статуи изображают самого фараона.

Колоссы Мемнона Фото: Wikipedia

Хотя Аменхотепа III считается одни из самых известных и хорошо изученных фараонов Древнего Египта, его мумия находится в плачевном состоянии. Ее обнаружили в потайной части гробницы деда Аменхотепа III фараона Аменхотепа II. Мумия была сильно повреждена грабителями гробниц, а также пострадала из-за влажности за тысячи лет. Считается, что фараон Аменхотеп III умер в возрасте 45-50 лет, но точный возраст на момент смерти неизвестен, ведь до сих пор точная дата рождения фараона не переделена. Вышеуказанная дата является лишь примерной.

Из-за сильного повреждения мумии, авторы реконструкции лица фараона не смогли сделать точные выводы о том, какой был внешний вид при жизни у правителя Древнего Египта. Сложности ученым добавило и то, что Аменхотепа III не забальзамировали традиционным способом. Вместо этого тело подвергли своеобразному процессу мумификации. По словам авторов исследования, тело сначала высушили, вынули внутренности и покрыли несколькими слоями смолы. Таким образом мумия стала больше похожа на статую, а не обычную мумию.

Ученые создали вторую реконструкцию лица Аменхотепа III, которая является более вольной трактовкой имеющейся информации Фото: IFLS

Для того, чтобы максимально точно воссоздать внешний вид фараона Аменхотепа III, ученые использовали записи, сделанные австралийским ученым Графтоном Смитом, который впервые изучил мумию в 1905 году. При этом ученые выяснили, что длина черепа была измерена неправильно и составляет 17,4 см, а не 19,4 см.

Но измерения расстояния между глазами Аменхотепа III, размеров его глазниц, ширины носа и многих других ключевых характеристик позволили авторам исследования создать максимально точную модель черепа фараона. После этого они использовали данные томографии живых людей, чтобы воссоздать мягкие ткани на лице.

Ученые точно не знают, какую прическу носил при жизни Аменхотепа III, а также какого цвета была кожа фараона и форма глаз. Поэтому созданная реконструкция лица Аменхотепа III показывает его изображение без волос, с закрытыми глазами и в сером цвете.

Созданная реконструкция лица Аменхотепа III показывает его изображение без волос, с закрытыми глазами и в сером цвете Фото: IFLS

В то же время ученые создали и вторую реконструкцию лица, которая является более вольной трактовкой имеющейся информации. На этом изображении фараон имеет волосы, глаза его открыты, а также ученые добавили ему одежду, которые носили фараоны почти 3400 лет назад.

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