Похоронили с серпом у горла: ученые реконструировали лицо вампира из XVII века (фото)

Археологи обнаружили необычное захоронение женщины на кладбище в Польше. Теперь же реконструкция показала, как она выглядела.

Столетия назад жители одной европейской деревни похоронили "вампира" с замком на пальце и лезвием у шеи. Недавняя реконструкция показала, как выглядела эта молодая женщина, которую похоронили столь необычным способом, пишет LiveScience.

Химический анализ останков женщины показал, что она родом из Скандинавии, хотя ее захоронение было найдено в Польше. Дальнейшее исследование скелета показало, что женщина страдала от нескольких изнурительных заболеваний.

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Захоронение было найдено на кладбище в небольшой деревне Пень. Ученые сразу поняли, что жители этой деревни в XVII веке боялись, что труп женщины может ожить.

"Ее нашли с лезвием серпа на шее и замком на большом пальце левой ноги. Такой необычный метод захоронения должен был помешать умершей восстать из могилы и терроризировать деревню", — говорит шведский художник-криминалист Оскар Нильссон, который создал реконструкцию.

Согласно польскому фольклору, у некоторых людей была хорошая и плохая душа. Если хорошая душа уходила на тот свет, ее место могла занять плохая и захватить тело. В таких случаях появлялась "стрига" — демон, похожий на вампира.

Реконструкция женщины-"вампира" из Польши Фото: Oscar Nilsson, Pien Project

Жители деревни, видимо, надеялись, что замок на пальце женщины удержит "хорошую душу" в ее теле. Но археологи во время раскопок обнаружили, что замок на пальце усопшей был открыт.

Также отмечается, что примерно треть могил из сотни захоронений на этом кладбище были связаны с неординарными методами погребения. Исследователи предполагают, что в таких могилах были похоронены преступники, некрещенные младенцы, люди с ограниченными возможностями и так далее. Эти тела были захоронены с такими предметами, как камни или замки, которые должны были помешать мертвым подняться из могилы.

Несмотря на характер захоронения, женщина-"вампир" происходила из богатой семьи. Археологи нашли в ее могиле фрагмента шелкового чепца и золотой парчовой ленты.

"Эта блестящая ткань была очень ценным предметом гардероба, который мог принадлежать только человеку из богатой семьи, возможно, дворянской", — подчеркивает Нильссон.

Ленту датировали XVII веком, поэтому ученые предполагают, что женщина жила во время Тринадцатилетней войны — серии религиозных, территориальный и политических конфликтов, произошедших между 1618 и 1648 годами.

Также известно, что женщине было 18-20 лет, когда она умерла. Анализ показал, что ее рост cоставлял 162 сантиметра, цвет глаз, кожи и волос определить не удалось, но ДНК женщины указало на то, что она была родом из Скандинавии, возможно, Швеции.

На реконструкции у женщины голубые глаза, темно-русые волосы и бледная кожа. Другие данные показали, что эта молодая женщина страдала от нелетального, но болезненного вида рака, а состояние ее шейных позвонков указало на аномалию Киммерле. В этом состоянии люди часто страдают от сильны головых болей, внезапных обмороков и даже инсультов.

"Все эти вместе взятые симптомы могли заставить жителей деревни бояться молодую женщину, которая, к тому же, была чужачкой в их общине. После ее смерти люди боялись, что она восстанет и вернется как вампир", — подытожил исследователь.

Напомним, ученые реконструировали лицо бабушки Тутанхамона. Художник, основываясь на мумифицированных останках, воссоздал образ супруги египетского фараона Аменхотепа III.