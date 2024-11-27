Поховали із серпом біля горла: вчені реконструювали обличчя вампіра з XVII століття (фото)

Археологи виявили незвичайне поховання жінки на цвинтарі в Польщі. Тепер же реконструкція показала, який вигляд вона мала.

Століття тому жителі одного європейського села поховали "вампіра" із замком на пальці та лезом біля шиї. Недавня реконструкція показала, який вигляд мала ця молода жінка, яку поховали в такий незвичайний спосіб, пише LiveScience.

Хімічний аналіз останків жінки показав, що вона родом зі Скандинавії, хоча її поховання було знайдено в Польщі. Подальше дослідження скелета показало, що жінка страждала від кількох виснажливих захворювань.

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Поховання було знайдено на кладовищі в невеликому селі Пень. Вчені одразу зрозуміли, що жителі цього села в XVII столітті боялися, що труп жінки може ожити.

"Її знайшли з лезом серпа на шиї та замком на великому пальці лівої ноги. Такий незвичний метод поховання мав завадити померлій повстати з могили й тероризувати село", — каже шведський художник-криміналіст Оскар Нільссон, який створив реконструкцію.

Згідно з польським фольклором, у деяких людей була хороша і погана душа. Якщо хороша душа йшла на той світ, її місце могла зайняти погана і захопити тіло. У таких випадках з'являлася "стрига" — демон, схожий на вампіра.

Реконструкція жінки-"вампіра" з Польщі Фото: Oscar Nilsson, Pien Project

Жителі села, мабуть, сподівалися, що замок на пальці жінки утримає "добру душу" в її тілі. Але археологи під час розкопок виявили, що замок на пальці покійної був відкритий.

Також зазначається, що приблизно третина могил із сотні поховань на цьому кладовищі були пов'язані з неординарними методами поховання. Дослідники припускають, що в таких могилах були поховані злочинці, нехрещені немовлята, люди з обмеженими можливостями тощо. Ці тіла були поховані з такими предметами, як каміння або замки, які повинні були перешкодити мертвим піднятися з могили.

Попри характер поховання, жінка-"вампір" походила з багатої родини. Археологи знайшли в її могилі фрагменти шовкового чіпця і золотої парчевої стрічки.

"Ця блискуча тканина була дуже цінним предметом гардероба, який міг належати тільки людині з багатої сім'ї, можливо, дворянської", — підкреслює Нільссон.

Стрічку датували 17 століттям, тож науковці припускають, що жінка жила під час Тринадцятирічної війни — серії релігійних, територіальних і політичних конфліктів, що сталися між 1618 і 1648 роками.

Також відомо, що жінці було 18-20 років, коли вона померла. Аналіз показав, що її зріст залишав 162 сантиметри, колір очей, шкіри та волосся визначити не вдалося, але ДНК жінки вказало на те, що вона була родом зі Скандинавії, можливо, Швеції.

На реконструкції в жінки блакитні очі, темно-русяве волосся і бліда шкіра. Інші дані показали, що ця молода жінка страждала від нелетального, але болючого виду раку, а стан її шийних хребців вказав на аномалію Кіммерле. У цьому стані люди часто страждають від сильних головних болів, раптових непритомностей і навіть інсультів.

"Усі ці разом узяті симптоми, могли змусити мешканців села боятися молоду жінку, яка, до того ж, була чужинкою в їхній громаді. Після її смерті люди боялися, що вона повстане і повернеться як вампір", — підсумував дослідник.

Нагадаємо, вчені реконструювали обличчя бабусі Тутанхамона. Художник, ґрунтуючись на муміфікованих останках, відтворив образ дружини єгипетського фараона Аменхотепа III.