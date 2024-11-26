Давньоєгипетська красуня: вчені реконструювали обличчя бабусі Тутанхамона (відео)

Художник, ґрунтуючись на муміфікованих останках, відтворив образ дружини єгипетського фараона Аменхотепа III.

Художник реконструював обличчя єгипетської цариці Тії, яка доводилася рідною бабусею Тутанхамону. Для реконструкції було використано 3400-річні муміфіковані останки цариці, пише DailyMail.

На знімку мумії було додано такі риси обличчя, як очі, ніс і рот, а також їй домалювали волосся, брови, вії і навіть веснянки. У підсумку вийшла красива жінка з темним, кучерявим волоссям, великими карими очима, ротом у формі сердечка і смаглявим кольором обличчя.

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Цариця Тія була Великою дружиною єгипетського фараона Аменхотепа III, який правив з 1390 до 53 рр. до н. е. Вона стала матір'ю Аменхотепа IV і залишалася важливою фігурою в єгипетській королівській родині навіть після того, як її син зійшов на трон.

Аменхотеп IV став батьком Тутанхамона, або хлопчика-царя, який правив із 1332 до 1323 року до н. е. Він зійшов на престол у віці всього 8 років.

Мумію цариці Тії було знайдено 1898 року в гробниці Аменхотепа II в Долині царів, але тільки 2010 року вдалося підтвердити її особу за допомогою аналізу ДНК.

На відео, яке опублікував художник, видно, як зображення останків давньоєгипетської цариці перетворюються і в прямому сенсі оживають. Починається відео з поміщення очей у порожні очниці мумії, нарощується шкіра навколо повік, а потім з'являється ніс, який відповідає кістці, що залишилася.

Також "ожилій" мумії додали кучерявого каштанового волосся.

У реконструкцію було включено і муміфіковану руку цариці, яка спочивала на її грудях. На руці з'явилася шкіра і нігті на пальцях.

Відомо, що цариця Тія була дочкою Юйї, командувача єгипетської колісниці, а також єгиптянки на ім'я Туйя. Вона не була королівської крові, але, тим не менш, фараон віддавав перевагу Тії серед своїх численних дружин і навіть залучав її до державних справ.

У деяких офіційних документах навіть з'являлося її ім'я нарівні з ім'ям фараона.

Нагадаємо, художник за допомогою ШІ реконструював обличчя Діви Марії. Мексиканський художник показав, який вигляд мала Діва Марія до народження Ісуса Христа.