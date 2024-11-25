Художник за допомогою ШІ реконструював обличчя Діви Марії: вона не така, як на іконах (фото)

Мексиканський художник показав, який вигляд мала Діва Марія до народження Ісуса Христа.

Художник за допомогою ШІ створив досить реалістичне зображення Діви Марії, показавши її підлітком з довгим чорним волоссям, карими очима і більш смаглявим кольором обличчя, пише DailyMail.

Обличчя Діви Марії Гваделупської реконструював художник Мігель Анхель Оманья Рохас із Мексики. Технологія на основі ШІ витратила тижні на аналіз зображень Марії, вивчаючи кожну деталь в її образі.

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Автор реконструкції каже, що результати його роботи дають змогу "нарешті побачити, який вигляд найвідоміша жінка мала в реальному житті".

Реконструкція обличчя Діви Марії Фото: Anahuac Encyclopedia

Попри те, що Марія була з Середнього Сходу, її зовнішність змінили, щоб вона більше відповідала європейському образу.

"Марія є символом справедливості. У наші дні її образ уособлює людей, які виступають проти гноблення", — каже письменник Пет Мора.

Образ Діви Марії не схожий на ті, що зображені на іконах Фото: Anahuac Encyclopedia

Християни вірять, що образ Марії чудесним чином з'явився на плащі ацтека Хуана Дієго, який навернувся в християнство. Ця реліквія досі виставлена на загальний огляд у базиліці Богоматері Гваделупської в Мехіко. Саме на цьому зображенні було засновано останню реконструкцію обличчя Діви Марії.

Система штучного інтелекту змогла ідентифікувати ключові особливості обличчя Марії, як-от структуру обличчя, тон шкіри та інше, щоб відтворити реалістичний знімок. Далі ШІ використовував попередні моделі, яких було навчено на великих наборах людських облич і даних про їхні тіла.

Автор реконструкції використовував у своїй роботі базу даних з реальними людськими рисами, щоб ШІ знайшов відповідності, а потім синтезував реалістичне зображення.

Наприкінці шкірі та волоссю Марії додали реалістичні текстури, що пожвавило образ.

"Це найбільш наближене зображення, яке зміг зробити штучний інтелект", — підсумував Оманья Рохас.

Нагадаємо, створено реконструкцію обличчя "самотнього хлопчика" з незвичайною головою. Учені також створили повну реконструкцію тіла підлітка, рештки якого виявили ще понад 100 років тому в одній із печер у Норвегії.